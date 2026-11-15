Olimpijakos ne dolazi u Republiku Srpsku – Sloga igra dvomeč u Atini!

Oba meča trećeg kola EHF Evropskog kupa između Olimpijakosa i dobojske Sloge igraće se u grčkoj prestonici.

Izvor: Promo/RK Sloga Doboj

Rukometaši Sloge dvostrukom pobjedom nad azerbejdžanskim Kurom izborili su plasman u treće kolo EHF Evropskog kupa, a tamo ih čeka grčki Olimpijakos.

Atinski crno-bijeli prije sedam godina gostovali su u Banjaluci, kada su igrali protiv Borca, ali ipak neće ponovo doći u Republiku Srpsku.

Olimpijakos i Sloga dogovorili su da se oba meča trećeg kola EHF Evropskog kupa igraju u Pireju.

Prema rasporedu trebalo je da se prvi meč igra 21. ili 22. novembra u Pireju, a revanš sedam dana kasnije, ali je na prijedlog grčke ekipe dogovoreno da se dvomeč igra u atinskoj luci, a igraće se dan za danom, odnosno 27. i 28. novembra.

"U klubu smo detaljno analizirali žrijeb trećeg kola EHF Evropskog kupa i nakon zajedničkih konsultacija donijeli odluku da prihvatimo ponudu Olimpijakosa da se obje utakmice odigraju u Pireju.

Iako smo za protivnika dobili izuzetno atraktivnu i kvalitetnu ekipu, smatramo da u ovom trenutku ne bismo uspjeli zatvoriti finansijsku konstrukciju neophodnu za organizaciju domaće utakmice, a da pritom ne ugrozimo finansijsku stabilnost kluba", potvrdio je za MONDO prvi čovjek dobojske Sloge Vojislav Rađa.

Pitanje je i gdje bi se prvobitno planirani revanš Sloge i Olimpijakosa igrao s obzirom da u Doboju i dalje nema dvorane za rukomet. Prvenstvene utakmice Sloga igra kao domaćin u Osječanima, a prošle godine evropske utakmice protiv litvanskog Granitasa, letonskog Tenaksa i makedonskog Ohrida igrali su u Gradišci.

"Mi nikada nismo javno govorili o svim problemima sa kojima se godinama suočavamo. Tu prije svega mislim na finansijske poteškoće, ali i na problem sportske dvorane. Sve to podnosimo muški, bez mnogo žaljenja, boreći se svim srcem za našu Slogu, Doboj i Republiku Srpsku. Ne znam da li se ikada nekom klubu dogodilo da punih sedam godina nema mogućnost da trenira i igra utakmice u svom gradu. Nama jeste. I uprkos svemu tome, nismo odustali. Kako kaže ona stara izreka, ono što te ne ubije, to te ojača. Upravo takva je i naša Sloga. Trpimo, radimo, borimo se i pobjeđujemo. I sve to dostojanstveno, prkosno i uzdignute glave", poručio je Rađa.

Rukometaši Sloge odlično su otvorili prvenstvo i nakon šest odigranih utakmica imaju četiri pobjede i po jedan remi i poraz. U posljednjem meču u subotu su poslije sjajne utakmice i dramatične završnice savladali šampiona BIH, ekipu Izviđača rezultatom 30:29. "Skauti" su imali vođstvo i napad 36 sekundi prije kraja utakmice, ali je Sloga uspjela da sve preokrene se za pola minuta. Đorđe Bosić je dva puta odbranio pokušaje Đorđa Bosića, a Rajko Maričić dva puta pogađao iz kontre za veliku pobjedu Dobojlija.