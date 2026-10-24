Sloga rutinski do trećeg kola: Dobojlije i drugi put savladale Azerbejdžance

Tim Miljana Stanića upisao je pobjedu i u revanšu protiv Kura (32:30).

Izvor: Promo/RK Sloga Doboj

Rukometaši dobojske Sloge rutinski su odradili revanš sa ekipom Kura u Azerbejdžanu i plasirali se u treće kolo Evropskog kupa.

Nakon jučerašnjih plus 12 (38:26), ekipa kojom kao trener komanduje Miljan Stanić ove subote je upisala pobjedu razlikom od dva gola (32:30) i postali jedan od 32 tima koji će se u novembru boriti za evropsko proljeće.

Do današnje pobjede Dobojlije su došle zahvaljujući, prije svega, Todoru Milisavljeviću. Mladi srednji bek je u drugom trijumfu nad Kurom učestvovao sa 11 golova, koliko je u taboru predstavnika Azerbejdžana postigao Ramazan Muradov.

Golmani Sloge Đorđe Bosić i Božidar Bajović upisali su osam, odnosno sedam odbrana, dok je na drugoj strani Eljan Husejnli upisao 13.

Borac m:tel, drugi predstavnik BiH u ovom takmičenju, odigraće večeras protiv PAOK-a svoj revanš meč druge runde. Izabranici Mirka Mikića su u solunskoj dvorani Mikra 3 doživjeli težak poraz (38:19), pa će okršaj u Boriku praktično predstavljati samo stvar prestiža i formalnosti.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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