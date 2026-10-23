Rukometaši Sloge silni u dalekom Azerbejdžanu: Dobojlije ubjedljive protiv Kura

Dobojska Sloga nadomak je plasmana u treće kolo Evropskog kupa. Revanš meč takođe u Azerbejdžanu, u subotu od 15 časova.

Izvor: Promo/RK Sloga Doboj

Rukometaši Sloge iz Doboja odigrali su sjajan meč u dalekom Azerbejdžanu i trijumfovali izuzetno ubjedljivo.

U duelu sa domaćim Kurom u Mingečeviru, tim Miljana Stanića slavio je 38:26 (20:13), te tako došao nadomak trećeg kola EHF Evropskog kupa.

Sloga je vodila tokom cijelog susreta i već nakon prvog poluvremena bilo je jasno da je tim iz Doboja mnogo kvalitetniji i da neće imati problema u duelu sa Azerbejdžancima, koji će, dogovorom dva kluba, oba meča odigrati pred domaćom publikom.

Najefikasniji u ekipi Sloge bio je Miloš Čekić sa devet golova, a gol manje postigao je Todor Milisavljević. Sjajan doprinos dao je i golman Đorđe Bosić sa 11 odbrana.

"Utakmica je bila jako dobra, intenzitet je bio jak. Zadovoljan sam kako je ekipa odigrala i ja zajedno s njima. Očekujem sutra možda još bolje izdanje od nas i da se vidimo u trećem kolu”, rekao je poslije utakmice najbolji strijelac Sloge Miloš Čekić

Kod ekipe Kura po pet golova postigli su Emir Mujić i Ramazan Muradov.

Revanš meč na programu je u subotu, na istom mjestu, takođe od 15 časova.

Podsjetimo, u subotu će revanš igrati i rukometaši Borca m:tel, koji će imati mnogo teži zadatak od Sloge. Nakon ubjedljivog poraza u Solunu (19:38), pred domaćom publike pokušaće da iznenade PAOK.