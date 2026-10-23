U Borcu m:tel odlučni da poprave utisak iz Soluna: Da osvijetlamo obraz, nema predaje u Banjaluci

Nakon jednog od najtežih evropskih poraza u klupskoj istoriji i minusa od 19 golova protiv PAOK-a, rukometaši Borca m:tel staće pred banjalučku publiku s jasnom porukom - nema predaje u revanšu drugog kola EHF Evropskog kupa.

Izvor: MONDO/Nebojša Šatara

Trener crveno-plavih Mirko Mikić i iskusni pivot Vladimir Vranješ uoči revanša sa solunskim timom u Banjaluci otvoreno su govorili o katastrofalnom izdanju u Grčkoj, ali i o rješavanju problema unutar svlačionice kako bi se u "Boriku" osvijetlao "poprilično okaljani obraz".

Šef stručnog štaba Banjalučana nije tražio opravdanja za debakl u Solunu, iskreno priznavši da je riječ o jednom od najtežih trenutaka u njegovoj višedecenijskoj karijeri u klubu.

"Svjesni smo svega - i odmah nakon utakmice sam rekao da ovo nije samo poraz u Evropi, već jedan od težih otkako sam ja u Borcu, u ovih dvadesetak godina. Rekao sam da je sramota, ali ljepota sporta je u tome što nemaš vremena ni za tugovanje, ni za slavlje. Odmah dolazi naredni meč. Nismo bili samo loši - bili smo katastrofalni. Ipak, PAOK nije toliko bolji od nas. Novi je dan, nova utakmica, a sve se može zaboraviti kroz dve-tri vezane pobjede. To je pristup s kojim ulazimo u naredne izazove", rekao je Mikić.

Izvor: MONDO/Nebojša Šatara

Prema njegovim riječima, ekipa je protekle dane iskoristila za duboku analizu i da se u svlačionici niko nije štedio, s ciljem da se pronađe izlaz iz krize realizacije i mentalnog pada.

"Nama realizacija šuta nije problem samo protiv PAOK-a, već i sa svih kontrolnih mečeva. Nije problem promašiti izgrađenu šansu sa devet metara, problem je odsustvo koncentracije u 'zicerima'. U srijedu smo prije treninga sjeli i razgovarali više od tri sata da bismo riješili sve među sobom i pogledali se u oči. Pritisak se u Borcu m:tel se podrazumijeva i ko želi da nosi ovaj dres, mora naučiti da živi s tim. Sutra želimo da obradujemo ljude koji dođu u dvoranu dobrom igrom, zalaganjem i s mnogo više karaktera", dodao je trener crveno-plavih.

"Pokušaćemo pobijediti, i napraviti uvertiru za sve što nas čeka u nastavku sezone, a čeka nas zaista težak raspored - gotovo svaki treći dan utakmica do kraja godine".

Izvor: MONDO/Nebojša Šatara

Iskusni rukometaš Borca m:tel Vladimir Vranješ naglasio je da su igrači svjesni alarmantne situacije i da u revanšu moraju pokazati reakciju dostojnu imena kluba.

"Prvo trebamo zaboraviti ono što je bilo u Solunu, jer svi znamo da je bilo ružno. Imali smo dosta sastanaka, svjesni smo da je stanje alarmantno i u klubu i među nama igračima. Sutra moramo pokazati sasvim drugo lice. Moramo imati više energije, htijenja i želje, te odigrati onu prepoznatljivu, čvrstu odbranu koja je krasila Borac kroz istoriju. Preko odbrane se moramo vratiti našim osnovama. PAOK je iskoristio našu 'crnu rupu', ali mi želimo pokazati da možemo i moramo daleko bolje", istakao je Vranješ.

Borac pred svojom publikom ima priliku za popravni ispit - utakmicu protiv PAOK-a u kojoj se ne lovi samo rezultat, već vraća poljuljano samopouzdanje i ponos banjalučkog rukometa. Utakmica je na rasporedu u subotu s početkom u 19 časova, a ulaznice sa evropskog meča važiće i za naredni derbi u Premijer ligi Bosne i Hercegovine protiv Izviđača, koja se igra u četvrtak 29. oktobra (18.00).

(MONDO)