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UŽIVO, PAOK – BORAC m:tel: Crveno-plavi u veoma teškoj situaciji, Grci imaju dvocifrenu prednost 0
Rukomet PAOK Borac uživo prenos
Rukomet PAOK Borac uživo prenos
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UŽIVO, PAOK – BORAC m:tel: Crveno-plavi u veoma teškoj situaciji, Grci imaju dvocifrenu prednost

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Okršaj drugog kola Evropskog kupa počinje u 17.00 časova. Pratite ga uz MONDO!

Borac m:tel se nakon dvije godine vratio na evropsku scenu!

Kao i u jesen 2024. godine, crveno-plavi će se oprobati u Evropskom kupu, a za prvog rivala u takmičarskoj godini 2025/2026. imaće PAOK. Prvi meč sa slavnim klubom igraće se ove nedjelje u dvorani Mikra 3 u Solunu, sa početkom u 17.00 časova po našem vremenu

Ispratite ga uz MONDO tekstualni prenos!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
18:05

40' - Grahovac brani šut Sine sa krila

Četvrta odbrana veterana na golu Borca.

18:03

39' - Upisuje se sada i Arsić

Pogodio je čuvar mreže PAOK-a sa gola na gol, 25:14 na semaforu.

Borac je pred teškim porazom, a još je 20-ak minuta do kraja... Traži Mikić tajm-aut.

18:01

39' - PAOK prvi put ima dvocifrenu prednost

Sina je strijelac za 24:14.

18:00

37' - Loša situacija za Borac

Trivunović je isključen na dva minuta, potom Omar koristi sedmerac.

17:59

37' - Opet pogađaju domaći na prazan gol...

Ragab je strijelac za 22:14, novo rekordno vođstvo grčke ekipe.

17:58

36' - Gol Simovića i isključenje Petrovića

PAOK je na 21:14 i ima igrača više.

17:57

35' - Gol Nježića, 20:14

Nježić je četvrti rukometaš Borca sa dva gola. 

17:56

34' - PAOK prvi put ima plus sedam

Mohamed Omar koristi sedmerac za 20:13.

17:54

33' - 19:13

Četvrti gol Ragaba.

17:53

32' - Prvi gol u nastavku

Pogodio je Kirjakidis za 18:12, odmah nakon toga Kirjakidis je isključen na dva minuta. Sedmerac za Borac koristi Nježić.

17:51

Sve je spremno za nastavak utakmice

Počelo je drugo poluvrijeme u solunskoj dvorani Mikra 3.

17:38

Statistika

U ekipi PAOK-a četiri gola je postigao Mohamed Jasin Omar, baš koliko na suprotnoj strani ima i Nikša Trivunović.

Golman Grka Igor Arsić ima 6 odbrana, dok u Borcu Grahovac ima 3, a Momić 2.

17:37

Kraj prvog poluvremena

Završeno je prvih 30 minuta, PAOK - Borac m:tel 17:12.

17:37

30' - Bošnjak za 17:12

Pogađa igrač PAOK-a mrežu Borca 14 sekundi prije kraja prvog dijela.

17:35

29' - Greška Bošnjaka, pa isključenje Ragaba

Uskoro ulazimo u posljednji minut.

17:33

28' - Upisuje se i Pejanović

Lijevo krilo Borca postiže prvi pogodak, sada je 16:12.

17:32

Bošnjak za 16:11

Pogodio je na isteku 27. minuta.

17:32

26' - Pogađa PAOK na prazan gol

Sina je iskoristio tu situaciju za 15:10, ali je odmah pogodio Bubić, drugi pogodak.

17:30

25' - Borac na minus 4

Prvi gol Bubića.

17:29

U igri je Momić

I odmah mladi golman Borca bilježi prvu odbranu.

17:28

23' - Trivunović najraspoloženiji u Borcu

Njegov četvrti gol za 14:9 na semaforu.

17:27

22' - Ponovo plus 6 za PAOK

Pogodio je Kirjakidis, odgovorio je Rožić za 13:8, ali je odmah potom strijelac Omar.

17:26

11:7, treći gol Trivunovića

Međutim, odmah na to odgovara Ragab, i njegov treći gol danas.

17:25

20' - Gol PAOK-a nakon tajm-auta

Strijelac je Sina za 11:6.

17:24

20' - Drugi gol Bulića

Prošetao se Bulić kroz odbranu crno-bijelih, sada je 10:6. Trener PAOK-a Ananijadis uzeo je tajm-aut.

17:23

19' - Dva vezana gola PAOK-a

Postigli su Grci brzo dva gola, Grahovca su savladali Omar i Sina. Uz to, Nježić mora van terena dva minuta.

17:21

18' - 8:5

Ekspresan gol na obje strane. Prvo je pogodio Omar, kojem se revanširao Trivunović.

17:20

17' - Serija Borca! 7:4

Pogodak Trivunovića, vraća se Borac u život!

17:18

15' - Ima Borac sad dva igrača više

Napravili su Grci jednu grešku, sada imaju čak dvojicu van terena. Odmah to kažnjava Borac preko Pejanovića, sada je 7:3.

17:16

14' - Evo drugog gola Borca

Pogodio je Vranješ za 7:2, a odmah potom na klupu mora Bošnjak zbog isključenja.

17:16

14' - Ne izgleda ovo dobro...

Kažnjava PAOK svaku tehničku grešku Borca, pogodio je Šehata za 7:1.

17:14

13' - Razbranio se Arsić

Već četvrta odbrana srpskog golmana. Odmah potom Omar pogađa za 6:1.

17:11

11' - Opet Ragab, Mikić traži tajm-aut

Drug gol Ragaba, postao je prvi igrač na meču sa najmanje dva pogotka. 

Reaguje Mirko Mikić minutom odmora, 5:1 je za PAOK...

17:10

10' - 4:1

Pogađaju domaći sa igračem manje, strijelac je Ragab.

17:08

9' - Prvo isključenje na dva minuta

Van terena mora Kirjakidis.

17:06

7' - Pogađaju Grci iz popravnog

Corcinis nije pogodio, Grahovac je odbranio taj šut, ali se lopta odbila do Šehate koji uspijeva da pogodi za 3:1.

17:05

6' - Prva odbrana Arsića

Odbranio je golman PAOK-a šut Luke Kneževića i stavio prvu recku u rubrici "odbrane".

17:04

5' - Prvi gol Borca

Armin Bulić je prvi strijelac ovog popodneva za crveno-plave.

17:03

4' - 2:0

Upisao se i Nebojša Simović.

17:01

1:0 za PAOK

Prvi pogodak na utakmici dao je Meris Bošnjak.

17:00

1' - Počela je utakmica!

Prvi napad imaju domaći rukometaši.

16:55

U toku je predstavljanje igrača dva tima

Meč u Solunu uskoro počinje!

16:39

Vaterpolisti Borca u Solunu!

Izabranici Mirka Mikića neće biti bez podrške jer je na tribinama nekoliko momaka koji su pronosili slavu Vaterpolo kluba Borac:

Izvor: RK Borac m:tel

Izvor: RK Borac m:tel

16:26

Borac m:tel na srpskom vojničkom groblju

Delegacija banjalučkog kluba iskoristila je slobodno vrijeme da obiđe srpsko vojničko groblje "Zejtinlik".

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16:19

Kad je revanš?

Okršaj pred banjalučkom publikom, u dvorani Borik, igraće se sljedeće subote od 19.00 časova.

16:16

Dolazak crveno-plavih u dvoranu

16:16

Luka Knežević je već igrao protiv Grka...

Doduše bilo je to protiv Olimpijakosa 2019. godine, kada je "bačen u vatru" kao omladinac.

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16:14

Čemu se nadaju Grci?

MONDO je u najavi ovog meča razgovarao sa trenerom PAOK-a Haralamposom Ananiadisom i desnim krilom Nikosom Corcinisom.

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16:13

Očekivanja Mirka Mikića!

Trener Borca m:tel Mirko Mikić rekao je nakon posljednjeg treninga da njegova ekipa mora da igra brzo i da skraćuje napade. Po njegovom mišljenju, to je recept za pobjedu!

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16:11

Sinoć je odrađen posljednji trening u Solunu

16:07

DOBAR DAN!

Dobro došli u MONDO prenos meča koji počinje u 17.00 časova!

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