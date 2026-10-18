UŽIVO, PAOK – BORAC m:tel: Crveno-plavi u veoma teškoj situaciji, Grci imaju dvocifrenu prednost

Okršaj drugog kola Evropskog kupa počinje u 17.00 časova. Pratite ga uz MONDO!
Borac m:tel se nakon dvije godine vratio na evropsku scenu!
Kao i u jesen 2024. godine, crveno-plavi će se oprobati u Evropskom kupu, a za prvog rivala u takmičarskoj godini 2025/2026. imaće PAOK. Prvi meč sa slavnim klubom igraće se ove nedjelje u dvorani Mikra 3 u Solunu, sa početkom u 17.00 časova po našem vremenu
Ispratite ga uz MONDO tekstualni prenos!
40' - Grahovac brani šut Sine sa krila
Četvrta odbrana veterana na golu Borca.
39' - Upisuje se sada i Arsić
Pogodio je čuvar mreže PAOK-a sa gola na gol, 25:14 na semaforu.
Borac je pred teškim porazom, a još je 20-ak minuta do kraja... Traži Mikić tajm-aut.
39' - PAOK prvi put ima dvocifrenu prednost
Sina je strijelac za 24:14.
37' - Loša situacija za Borac
Trivunović je isključen na dva minuta, potom Omar koristi sedmerac.
37' - Opet pogađaju domaći na prazan gol...
Ragab je strijelac za 22:14, novo rekordno vođstvo grčke ekipe.
36' - Gol Simovića i isključenje Petrovića
PAOK je na 21:14 i ima igrača više.
35' - Gol Nježića, 20:14
Nježić je četvrti rukometaš Borca sa dva gola.
34' - PAOK prvi put ima plus sedam
Mohamed Omar koristi sedmerac za 20:13.
33' - 19:13
Četvrti gol Ragaba.
32' - Prvi gol u nastavku
Pogodio je Kirjakidis za 18:12, odmah nakon toga Kirjakidis je isključen na dva minuta. Sedmerac za Borac koristi Nježić.
Sve je spremno za nastavak utakmice
Počelo je drugo poluvrijeme u solunskoj dvorani Mikra 3.
Statistika
U ekipi PAOK-a četiri gola je postigao Mohamed Jasin Omar, baš koliko na suprotnoj strani ima i Nikša Trivunović.
Golman Grka Igor Arsić ima 6 odbrana, dok u Borcu Grahovac ima 3, a Momić 2.
Kraj prvog poluvremena
Završeno je prvih 30 minuta, PAOK - Borac m:tel 17:12.
30' - Bošnjak za 17:12
Pogađa igrač PAOK-a mrežu Borca 14 sekundi prije kraja prvog dijela.
29' - Greška Bošnjaka, pa isključenje Ragaba
Uskoro ulazimo u posljednji minut.
28' - Upisuje se i Pejanović
Lijevo krilo Borca postiže prvi pogodak, sada je 16:12.
Bošnjak za 16:11
Pogodio je na isteku 27. minuta.
26' - Pogađa PAOK na prazan gol
Sina je iskoristio tu situaciju za 15:10, ali je odmah pogodio Bubić, drugi pogodak.
25' - Borac na minus 4
Prvi gol Bubića.
U igri je Momić
I odmah mladi golman Borca bilježi prvu odbranu.
23' - Trivunović najraspoloženiji u Borcu
Njegov četvrti gol za 14:9 na semaforu.
22' - Ponovo plus 6 za PAOK
Pogodio je Kirjakidis, odgovorio je Rožić za 13:8, ali je odmah potom strijelac Omar.
11:7, treći gol Trivunovića
Međutim, odmah na to odgovara Ragab, i njegov treći gol danas.
20' - Gol PAOK-a nakon tajm-auta
Strijelac je Sina za 11:6.
20' - Drugi gol Bulića
Prošetao se Bulić kroz odbranu crno-bijelih, sada je 10:6. Trener PAOK-a Ananijadis uzeo je tajm-aut.
19' - Dva vezana gola PAOK-a
Postigli su Grci brzo dva gola, Grahovca su savladali Omar i Sina. Uz to, Nježić mora van terena dva minuta.
18' - 8:5
Ekspresan gol na obje strane. Prvo je pogodio Omar, kojem se revanširao Trivunović.
17' - Serija Borca! 7:4
Pogodak Trivunovića, vraća se Borac u život!
15' - Ima Borac sad dva igrača više
Napravili su Grci jednu grešku, sada imaju čak dvojicu van terena. Odmah to kažnjava Borac preko Pejanovića, sada je 7:3.
14' - Evo drugog gola Borca
Pogodio je Vranješ za 7:2, a odmah potom na klupu mora Bošnjak zbog isključenja.
14' - Ne izgleda ovo dobro...
Kažnjava PAOK svaku tehničku grešku Borca, pogodio je Šehata za 7:1.
13' - Razbranio se Arsić
Već četvrta odbrana srpskog golmana. Odmah potom Omar pogađa za 6:1.
11' - Opet Ragab, Mikić traži tajm-aut
Drug gol Ragaba, postao je prvi igrač na meču sa najmanje dva pogotka.
Reaguje Mirko Mikić minutom odmora, 5:1 je za PAOK...
10' - 4:1
Pogađaju domaći sa igračem manje, strijelac je Ragab.
9' - Prvo isključenje na dva minuta
Van terena mora Kirjakidis.
7' - Pogađaju Grci iz popravnog
Corcinis nije pogodio, Grahovac je odbranio taj šut, ali se lopta odbila do Šehate koji uspijeva da pogodi za 3:1.
6' - Prva odbrana Arsića
Odbranio je golman PAOK-a šut Luke Kneževića i stavio prvu recku u rubrici "odbrane".
5' - Prvi gol Borca
Armin Bulić je prvi strijelac ovog popodneva za crveno-plave.
4' - 2:0
Upisao se i Nebojša Simović.
1:0 za PAOK
Prvi pogodak na utakmici dao je Meris Bošnjak.
1' - Počela je utakmica!
Prvi napad imaju domaći rukometaši.
U toku je predstavljanje igrača dva tima
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Dobro došli u MONDO prenos meča koji počinje u 17.00 časova!