UŽIVO, PAOK – BORAC m:tel: Crveno-plavi u veoma teškoj situaciji, Grci imaju dvocifrenu prednost

Okršaj drugog kola Evropskog kupa počinje u 17.00 časova. Pratite ga uz MONDO!

Borac m:tel se nakon dvije godine vratio na evropsku scenu!

Kao i u jesen 2024. godine, crveno-plavi će se oprobati u Evropskom kupu, a za prvog rivala u takmičarskoj godini 2025/2026. imaće PAOK. Prvi meč sa slavnim klubom igraće se ove nedjelje u dvorani Mikra 3 u Solunu, sa početkom u 17.00 časova po našem vremenu

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