Trener PAOK-a za MONDO: Borac je svježiji, ali mi smo imali više vremena da se uigramo!

"Naše iskustvo može da bude važan faktor, ali ne vjerujem da će to biti odlučujuće. Borac je dostojan protivnik kojeg respektujemo", rekao je u razgovoru za MONDO trener solunskog PAOK-a Haralampos Ananiadis.

Izvor: Instagram/AC PAOK

Rukometaši Borca stigli su u Solun gdje u nedjelju igraju prvi meč drugog kola EHF Evropskog kupa.

Na otvaranju evropskog takmičenja protivnik crveno-plavih je ekipa PAOK-a, koju sa klupe predvodi Haralampos Ananiadis.

Trener PAOK-a u razgovoru za MONDO govorio je o Borcu, stvarima koji bi mogli da odluče duel u Solunu, ambicijama solunskog kluba u sezoni, a dotakao se i incidenta koji se desio u Atini između grčkih navijača i navijača Borca.

"Borac je tim koji jako poštujemo. U ovoj fazi takmičenja svaki protivnik zaslužuje našu maksimalnu pažnju. Analiziramo igru Borca, njihove slabosti i vrline. Ipak, naš primarni focus je na našoj igri i da budemo potpuno spremni za nedjelju", rekao je Ananiadis na početku razgovora i dodao:

"Naše iskustvo može da bude važan faktor, posebno u ovim evropskim mečevima, ali ne vjerujem da će to biti odlučujuće. Borac je dostojan protivnik kojeg respektujemo. Za nas će biti ključna naša disciplina, naše odluke u ključnim trenucima i timska igra. Igramo kod kuće i želimo da to iskoristimo da dođemo do pozitivnog rezultata".

Voljom žrijeba određeno je da se prvi meč igra u Solunu, a revanš će biti odigran 24.oktobra u banjalučkoj dvorani Borik.

"Mislim da to nije nimalo nevažno, utakmica kod kuće i podrška naših navijača u prvom meču biće dodatna motivacija. Želimo da to iskoristimo pred revanš. Svjesni smo, međutim, da će o prolazu dalje odlučiti dvije utakmice, utakmica u Banjaluci biće potpuno drugačiji izazov. Moraćemo da budemo fokusirani, da respektujemo protivnika i u oba meča da uđemo sa istim mentalitetom. Za nas je prioritet da odigramo dobro u nedjelju, a onda idemo korak po korak. Pritisak je na obje ekipe, možda samo na drugačiji način. Mi igramo kod kuće, pred svojom publikom, a s druge strane, Borac takođe ima svoje ambicije i želi dobar rezultat. Znamo šta želimo da postignemo i napravićemo sve kako bismo napravili taj prvi korak ka prolasku u naredni krug", rekao je trener PAOK-a.

Trener PAOK-a o incidentima u Atini Osim rukometaša gostovanje u Grčkoj ove sedmice imali su i fudbaleri Borca koji su igrali protiv Panatinaikosa u Konferencijskoj ligi. Nažalost, pred duel u Atini došlo je do sukoba grčkih i banjalučkih navijača, potom i sa policijom, nakon čega je 11 navijača ostalo u pritvoru i čekaju suđenje. “Prije svega, nadam se da su svi dobro i na sigurnom i da neće sličnih incidenata biti u Solunu. Mislim da ne treba miješati sport i ostali. Grčka i Bosna imaju dobre odnose, ne mrzimo se. Ovdje smo zbog rukometa i mi smo protivnici samo tih 60 minuta na terenu. Nakon toga moramo poružiti jedni drugima ruke i imati poštovanje. Vjerujem da sport treba da spaja ljude, a ne da stvare problem među njima. Nadam se da ćemo imati sjajnu atmosferu, da će to biti dobra utakmica i pozitivan primjer za sve", poručio je Ananiadis.

Za razliku od Borca koji je sezonu počeo tek u srijedu utakmicom protiv Vogošće, PAOK je već odavno u takmičarskom ritmu i osim dvomeča prvog kola EHF Evropskog kupa protiv Didelanža odigrao je još pet mečeva u grčkom prvenstvu. Da li je to prednost za njegovu ekipu ili je ona na strani Borca koji je uslovno rečeno "odmorniji"?

"Teško je reći da li je to prednost za Borac ili za nas. Naravno, Borac će biti malo svježiji jer su odigrali smo jednu utakmicu, ali mi smo s druge strane iskoristili naše dosadašnje utakmice da poboljšamo naš ritam, uigramo se i pripremimo za ovakav izazov koji nam slijedi. Ponavljam, razmišljamo uglavnom o nama, to nam je fokus, da svoju energiju kontrolišemo i budemo spremni za 60 minuta. Na kraju utakmicu će odlučiti naša igra, disciplina i naše odluke". istakao je Ananiadis.

Na posljednjem duelu protiv ekipe Drame nije bilo drame i PAOK je slavio 30:21, ali je solunski klub na prethodna dva gostovanja ove sezone upisao poraze.

"Uvijek je teško na strani, posebno protiv jačih ekipa. Imali smo određenih problema na gostovanjima ove sezone, znamo da moramo da popravimo tu čvrstinu, stabilnost i koncentraciju. Na kraju krajeva svaki meč je priča za sebe, tako da ne bih previše da se vraćam u prošlost, to ne možemo da popravimo", kratko se samo osvrnuo trener PAOK-a na taj neugodni podatak koji bi mogao da da nadu crveno-plavima pred revanš u Banjaluci.

Ekipa Mirka Mikića, međutim, prvo treba da odigra dobar meč u Solunu gdje ih očekuje ekipa sastavljena od velikog broja internacionalaca. Među njima je i najbolji golman grčke Premijer lige prošle sezone Igor Arsić, dvojica Crnogoraca, Meris Bošnjak i Nebojša Simović, Makedonac Evgenij Temelkoski, četvorica Egipćana, kao i domaći igrači među kojima i dvojica grčkih reprezentativaca Georgios Elefteriadis i Nikolaos Corcinis…

Izvor: Instagram/AC PAOK

"Jako sam zadovoljan rosterom koji imam. Imamo kombinaciju iskusnih internacionalaca, talentovanih grčkih igrača, uključujući nekoliko reprezentativaca i mnogo mnogo potencijala. Činjenice jeste da kada imate tim sastavljen od igrača iz dosta zemalja potrebno vam je vrijeme da izgradite tu hemiju, da dođete do toga da se igrači razumiju kako na terenu, tako i van njega. Uvjeren sam da imamo kvaliter i dobar balans različitih stilova igrača, te dosta potencijala da ostvatimo ciljeve. A sada je na nama u stručnom štabu da sve te elemente spojimo u jednu cjelinu i napravimo snažan tim”, kaže Ananiadis koji je svjestan da se od njega i ekipe očekuje mnogo nakon praktično promjene najmanje dvije trećine ekipe.

“Naše ambicije su velike. Napravili smo dosta promjena u rosteru i radimo na tome da stvorimo hemiju u ekipi i da napredujemo svakog dana. Želimo da se takmičimo na najvišem nivou, naravno da želimo bolje rezultate i da učinimo ponosnim naše navijače. Znamo da to neće biti lako, ali vjerujem u naš kvalitet i daćemo sve da ostvarimo naše ciljeve”.

Trener PAOK-a osvrnuo se i na stanje u grčkom rukometu, koji je u usponu posljednjih godina, o čemu je nedavno u intervjuu za MONDO govorio i golman PAOK-a Igor Arsić.

"Grčki rukomet je dosta napredovao u posljednje vrijeme kako na klupskom tako i na reprezentativnom nivou. Mislim da je to rezultat kombinacije nekoliko faktora. Strani igrači koji su došli sigurno da su pomogli da se podigne kvalitet, značajno je njihovo iskustvo i možda njihovi drugačiji pogledi na igru. Ali mislim da je važno i to što grčki igrači imaju sada više iskustva, klubovi su sve konkurentniji i sada imaju veće ambicija i za rezultate u Evropi. Naravno, još mnogo posla treba da se uradi, posebno na infrastrukturi, kao i na razvoju mladih igrača. Ali vjerujem da grački rukomet ima dosta potencijala da još napreduje. Ukoliko treba da ga poredim sa bh. rukometom mogu da kažem da obje zemlje imaju mnogo talentovanih igrača i veliku strast za ovim sportom. Bosna ima dobru rukometnu tradiciju, dok Grčka to gradi o čemu svjedoči i nedavni napredak. Važna stvar je da treba da ulažemo u mlade igrače, podižemo nivo domaćih takmičenja i tako omogućimo našim reprezentacijama da mogu da se takmiče na najvišem nivou", zaključio je Ananiadis.