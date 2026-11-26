Fudbaler Njukasla i reprezentacije Bosne i Hercegovine Amar Dedić (24) nenamjerno je pokrenuo policijsku potjeru nakon što je viđen sa lukom i strijelom u tamošnjem parku Nortamberlend.

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Jedan zabrinuti građanin pozvao je policiju misleći da je upravo vidio nekoga sa "samostrelom".

Nakon toga je šest policijskih automobila jurilo za Dedićem, prije nego što je u akciju uključen čak i helikopter, piše londonski "San".

Bosanskohercegovački fudbaler na kraju je pronađen sa prijateljem na oko 11 kilometara od naselja Daras Hol, na periferiji grada.

Kada je utvrđeno da ne predstavlja prijetnju po javnu bezbjednost, igraču "zmajeva" je dozvoljeno da ode - iako mu je streličarska oprema zaplijenjena.

Prema pisanju engleskih medija, Dedić i njegov prijatelj su samo pokušavali da pogode drvo svojom streličarskom opremom.

Nisu lovili životinje niti ljude, već su samo pokušavali da zabiju strijele u stablo.

Dedićev saigrač iz Njukasla Mark Gilespi i bivši defanzivac tog kluba Pol Damet slučajno su se zatekli u tom kraju. Njih dvojica su pritekli Dediću u pomoć dok ga je policija ispitivala.

Ljetnje pojačanje iz Benfike u početku nije komentarisao incident. Međutim, nakon što je Njukasl na Instagramu objavio da je Dedić dobio poziv u bh. reprezentaciju, on se našalio na račun onoga što se dogodilo.

U šali je prokomentarisao objavu slikom Legolasa iz Gospodara prstenova kako drži svoj luk i strijelu.

Nakon ovog incidenta, Dedić nije propustio nijednu utakmicu a dosad je ukupno odigrao 12 mečeva za svrake", uključujući i posljednji duel protiv Arsenala (2:2).

Njukasl se vraća na teren u nedelju, kada gostuje Brajtonu koji je u odličnoj formi.

(MONDO)