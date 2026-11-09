"Sinoć sam ga vidio, nema luk i strijelu!" Sergej Barbarez nasmijao novinare komentarom o Amaru Dediću

Selektor reprezentacije BiH šaljivo je prokomentarisao povratak Amara Dedića među "zmajeve".

Izvor: Charlotte Wilson / Getty images / Profimedia

Amar Dedić ponovo je u reprezentaciji BiH. Desni bek "zmajeva" nije nastupio na prva četiri meča u Ligi nacija zbog povrede, ali je sada na raspolaganju selektoru Sergeju Barbarezu, koji je šaljivo prokomentarisao povratak prvotimca Njukasla u državni tim.

"Sinoć sam Dedu vidio... nasmijan je. Malo smo se zezali, nema luk i strijelu sa sobom, dobro je. Preživio je, došao je. Čuli smo se i za vikend, malo smo se zezali. OK je", nasmijao je Barbarez prisutne na današnjoj konferencij za novinare, aludirajući na incident u kojem je učestvovao 24-godišnji odbrambeni igrač.

Dedić se, naime, prije nekolik odana u centru velike policijske akcije nakon što je viđen kako nosi luk i strijelu na jednoj lokaciji u prirodi u Nortamberlendu u Engleskoj.

U potrazi je učestvovalo najmanje šest patrolnih vozila, a reprezentativac Bosne i Hercegovine izazvao je uzbunu kada je zabrinuti građanin prijavio da je vidio njega i prijatelja kako šetaju sa oružjem u blizini akumulacionog jezera u seoskom području nadomak Njukasla.

U bizarnom obrtu, golman Njukasla Mark Gilespi i bivši defanzivac Pol Damet stigli su na lice mjesta dok je policija razgovarala sa Dedićem. Smatra se da su se njih dvojica zatekla u tom području slučajno i da su stali da ponude pomoć.

Nakon razgovora sa dvojicom muškaraca, policajci su utvrdili da nema opasnosti po javnost, a policija je naknadno navela da se vjeruje da je oprema bila namijenjena za rekreativnu upotrebu.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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