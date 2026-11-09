Barbarez optimističan pred Švedsku: Imamo dovoljno samopouzdanja da idemo na pobjedu!

"Zmajevi" će u Švedskoj pokušati da stignu do pobjede kojom bi preuzeli prvo mjesto u grupi B4 Lige nacija.

Izvor: Youtube/NFSBIH Official

Pred fudbalskom reprezentacijom BiH su ključni mečevi u Ligi nacija.

U okviru grupe B4, izabranici selektora Sergeja Barbareza će u novembru odigrati dva meča. Prvo će predstojeće subote (14. novembar) u Solni biti gosti Švedske u direktnom okršaju za prvo mjesto u grupi, dok će tri dana kasnije u Zenici dočekati Rumuniju. Šveđani su pred posljednjih 180 minuta prvoplasirani u grupi sa 10 bodova, BiH ima 8, Poljska je na 4, dok su Rumuni bez bodova.

Jasno je, naravno, da osvajač grupe osim plasmana u A diviziju za sezonu 2028/2029. već sad stiče pravo nastupa u baražu za mjesto na Evropskom prvenstvu koje se igra 2028. godine i prije samog početka kvalifikacija.

Na početku današnje konferencije za novinare, selektor "zmajeva" govorio je o situaciji sa golmanima Nikolom Vasiljem, kojeg nema na spisku za ovaj reprezentativni ciklus, i Martinom Zlomislićem.

"Što se tiče Vasilja, ima povredu odranije i nismo ga sada planirali. Zlomislić je bio van terena desetak dana, klub je čak vršio pritisak da brani pod injekcijama, ali on je pametno postupio i sačuvao se. Sada je već sedam dana u punom trenažnom procesu. Preostala dva golmana (Salko Hamzić i Mladen Jurkas, op.a.) su u odličnoj formi. Imamo četiri kvalitetna čuvara mreže na koje možemo da se oslonimo i tu nema nikakve brige", rekao je Barbarez obrativši se medijima u prostorijama FS BiH.

Selektor BiH, sa druge strane, ima mnogo razloga za zadovoljstvo kad su u pitanju partije koje u svojim klubovima pružaju svi napadači – Jovo Lukić, Haris Tabaković, Ermedin Demirović...

"Drago mi je vidjeti kontinuitet i napredak. Važan im je svaki minut i svaka utakmica. Sve to podiže njihovo samopouzdanje, a to se direktno prenosi i na reprezentaciju."

Zbog suspenzije Tarika Muharemovića, stručni štab će morati da koriguje sastav posljednje linije, ali Barbarez naglašava da to neće predstavljati problem.

"Svi štoperi su zdravi. Imamo opcije da igramo i a trojicom i s četvoricom u defanzivnoj liniji jer igrači te sisteme već igraju u klubovima. Moraćemo da donesemo neke teške odluke, ali to su one 'slatke brige' koje svaki selektor priželjkuje."

Kako rekosmo, prvi od dva rivala sa kojima će BiH ovog novembra ukrstiti koplja jeste Švedska, koja u ovaj susret ulazi sa povratnicima u tim Aleksanderom Isakom i Dejanom Kuluševskim.

"Švedska ima izuzetan tehnički kvalitet i vrhunske pojedince koji kažnjavaju svaku grešku. Na takve ekipe morate da odgovorite maksimalnom koncentracijom tokom svih 90 minuta. Biti defanzivno odgovoran i zatvoriti prostor ne znači odustati od napada — tražićemo tranziciju i svoje šanse. Pokazali smo karakter i u ranijim utakmicama, a sada imamo dovoljno samopouzdanja da idemo na pobjedu."

(mondo.ba, D. Šutvić)

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