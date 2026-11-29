Kapiten Srbije Bogdan Bogdanović ostavio je jasnu poruku na društvenim mrežama.

Izvor: MN PRESS

Srpski košarkaš Bogdan Bogdanović nije odigrao meč u nacionalnom dresu još od Evropskog prvenstva 2025. godine kada je doživio povredu i nije mogao da završi turnir. Od tada je najveći navijač "orlova", što je pokazao brzom reakcijom poslije ubjedljive pobjede protiv Italijana u Beogradu.

U ulozi kapitena u ovom prozoru ga je zamijenio iskusni Vladimir Lučić, dok je u prethodnom to bio Nikola Jokić. Bogdanović se deset minuta nakon velike pobjede oglasio na društvenim mrežama i podelio objavu FIBA, uz emotikone srpske zastave, molitve i srca. Njegova podrška sigurno znači reprezentativcima Srbije i nema sumnje da iskusni bek jedva čeka da ponovo zaigra u opremi Srbije.

Šansu za to će skoro sigurno imati na Mundobasketu 2027...

❤️ — Bogdan Bogdanovic (@LeaderOfHorde)November 29, 2026

Šta je navelo Bogdana da se oglasi?

Košarkaši Srbije su odigrali jednu od najboljih partija u posljednje vrijeme. Na poziv Dušana Alimpijevića su se odazvali svi evroligaški igrači i tokom 40 minuta su držali lekciju košarke starim "dužnicima". Jesu Srbi ranije slavili u Pezaru, tada su u timu Nikolu Jokića, međutim, ništa lošije nisu izgledali ni bez njegove pomoći.

Gudurić i Micić su demostrirali zašto su među najboljim igračima u Evroligi godinama, dok su Smailagić, Petrušev i Avramović bili posebno motivisani protiv Italijana. Veliki vjetar u leđa im je dala publika u Pioniru, pa je sada plasman na Mundobasket udaljen samo jednu pobjedu. Ne bi trebalo da ulazimo u rizik, meč protiv Islanda mora da se pobijedi, dok će Srbija kvalifikacije zatvoriti duelom sa Litvancima u Beogradu.

Sve u svemu, čini se da će četa sa Eurobasketa ponovo biti na okupu, ali ovog puta ne smije da se ponovi jedna Finska...