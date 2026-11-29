Košarkaši Srbije igraju protiv starog znanca u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo. Tok meča možete pratiti uživo na portalu MONDO.
Košarkaška reprezentacija Srbije dočekuje selekciju Italije u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2027. Prije tri dana, izabranici Dušana Alimpijevića su poraženi na gostovanju Litvancima, a ukoliko slave protiv tradicionalno neugodnog rivala, biće na korak od cilja.
U ovom duelu će imati znatno jači tim, pošto je selektor Alimpijević je pozvao 10 novih imena. Osim Alekse Avramovića i Alena Smailagića koji su igrali u prvom meču novembarskog prozora, sada će među "orlovima" biti i Vasilije Micić, Marko Gudurić, Vanja Marinković, Ognjen Dobrić, Nemanja Dangubić, Dejan Davidovac, Nikola Tanasković, Filip Petrušev, Uroš Plavšić i kapiten Vladimir Lučić.
10' Kraj prvog poluvremena! 52:33
Micić se razigrao, evo nove trojke! Ništa od posljednjeg napada Italijana, potpuno su nadigrani u prvih 20 minuta!
19' Orlovi ubjedljivi
Sa Vasom Micićem na terenu je potpuno druga priča. Italijani povremeno pokažu reakciju, kao što je bila trojka Pajole - 49:33
16' Zapalio se Petrušev!
Sada sve ide od ruke košarkašima Srbije, vraćamo ogromnu prednost. Micić je perfektnim pasom pronašao Petruševa koji pogađa novu trojku - 44:27
15' Petrušev
Vezuje Filip Petrušev pet poena i vraća dvocifrenu prednost Srbiji - 39:27
14' Odgovor Italije
Opet dobra odbrana Italijana, ali Rići nije uspio to da naplati. Još jedan loš napad Srbije, Diuf pogađa na obruču na isteku napada - 34:27
13' Mini serija Italijana
Evo poena Spisua. Krade loptu Pajola, Veronesi poentrira u kontri. Odmah reaguje Alimpijević tajm-autom - 34:25
12' Aleksa!
Evo Alekse, naplatio je sjajnu odbranu i poenima - 34:19
11' Raste prednost Srbije
Raste prednost Srbije, evo i trojke Vanje Marinkovića. Aleksa Avramović je ponovo u svom "modu", prepoznatljivu odbranu, a i ostali su na nivou defanzivnog zadatka - 32:19
10' Kraj prve četvrtine!
Solo akcija Baldasa. Sada sjajan potez Avramovića poslije novog ofanzivnog skoka - 26:17
8' Srbija ubjedljivo vodi
Nije Avramović uspeo da naplati sjajnu odbranu Srbije, ali će Marko Gudurić na liniju penala - 22:10
6' Gudurić!
Srbija uglavnom dolazi do poena iz reketa. Sada se Plavšić izborio za novu šansu, pa iznudio dva penala. Ipak, bivši igrač Zvezde neprecizan oba puta. Poslije ofanzivnog skoka Marko Gudurić na isteku vremena pogađa uz faul, sjajan potez asa Milana - 16:10
5' Žestoka borba od starta
Novi poeni Diufa ispod koša. Evo i poena Marka Gudurića, igra se brza košarka od samog starta, Petrušev će na liniju penala - 14:10
4' Vodi Srbija
Sjajna saradnja Micića i Smailagića koji ponovo zakucava. Laki poeni za Diufa sa druge strane. Sada Micić proigrava Petruševa, brzo uzvraćaju Italijani - 10:8
2' Micić!
Alen Smailagić je promašio dva vezana slobodna bacanja, ali uspjeva da iznudi dva nova poslije ofanzivnog skoka. Igrač Galatasaraja ovog puta polovičan. Ono što nije uspeo Riči, polazi za rukom Miciću - evo trojke! 4:0
1' Počeo je meč u Pioniru!
Italijani imaju recept za Srbiju
Poslednjih godina su Italijani nanijeli neke od najtežih poraza reprezentaciji Srbije, a najviše boli onaj iz kvalifikacija za Olimpijske igre u Tokiju. Nadigrali su Srbiju i na Eurobasketu 2022, pa na Svjetskom prvenstvu u Manili 2023, ali je Srbija uspjela da im se revanšira u prvom duelu u kvalifikacijama.
Ko igra za Srbiju?
Aleksa Avramović, Alen Smailagić, Vasilije Micić, Marko Gudurić, Vanja Marinković, Ognjen Dobrić, Nemanja Dangubić, Dejan Davidovac, Nikola Tanasković, Filip Petrušev, Uroš Plavšić i kapiten Vladimir Lučić
Ko igra za Italiju?
Luka Banki je izabrao Pajolu, Spisua, Meniona, Kendija, Baldasa, Alibegovića, Veronesija, Tonuta, Rićija, Akelea, Dijufa i Emeruhua.
Dobro došli!
Zajedno ćemo pratiti utakmicu između Italije i Srbije u kvalifikacijama za Mundobasket 2027. Meč startuje od 19 časova u Pioniru.