Košarkaši Srbije igraju protiv starog znanca u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo. Tok meča možete pratiti uživo na portalu MONDO.

Košarkaška reprezentacija Srbije dočekuje selekciju Italije u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2027. Prije tri dana, izabranici Dušana Alimpijevića su poraženi na gostovanju Litvancima, a ukoliko slave protiv tradicionalno neugodnog rivala, biće na korak od cilja.

U ovom duelu će imati znatno jači tim, pošto je selektor Alimpijević je pozvao 10 novih imena. Osim Alekse Avramovića i Alena Smailagića koji su igrali u prvom meču novembarskog prozora, sada će među "orlovima" biti i Vasilije Micić, Marko Gudurić, Vanja Marinković, Ognjen Dobrić, Nemanja Dangubić, Dejan Davidovac, Nikola Tanasković, Filip Petrušev, Uroš Plavšić i kapiten Vladimir Lučić.