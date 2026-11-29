Sedam zemalja OPEK plus izrazilo je zabrinutost zbog napada na energetsku infrastrukturu i poremećaja na međunarodnim pomorskim putevima, upozoravajući na destabilizaciju tržišta i dodatni inflatorni pritisak na globalnu ekonomiju.

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Napadi na energetsku infrastrukturu i poremećaji u snabdijevanju energijom povećavaju nestabilnost svjetskog tržišta, upozorilo je sedam zemalja OPEK plus.

Saudijska Arabija, Rusija, Irak, Kuvajt, Kazahstan, Alžir i Oman ukazali su na to da je obnova oštećene energetske infrastrukture do punog kapaciteta skup i dugotrajan proces, koji utiče na ukupnu dostupnost energenata.

Kako je saopštio OPEK, ove zemlje smatraju da svaka akcija koja ugrožava bezbjednost snabdijevanja energijom, bilo da je riječ o napadima na infrastrukturu ili prekidu međunarodnih pomorskih puteva, doprinosi nestabilnosti tržišta.

Takvi postupci, kako navode, slabe i zajedničke napore u okviru Deklaracije o saradnji, čiji je cilj očuvanje stabilnosti tržišta u interesu proizvođača, potrošača i globalne ekonomije.

Poremećaji u snabdijevanju povećavaju inflatorni pritisak

Kontinuirani poremećaji u snabdijevanju energijom, uz troškove transporta i osiguranja koji ostaju na neviđeno visokom nivou, otežavaju blagovremen i efikasan protok sirove nafte i naftnih derivata.

Sve to, upozoravaju zemlje OPEK plus, stvara dodatni inflatorni pritisak na globalnu ekonomiju.

Sedam zemalja istaklo je "ključni značaj zaštite međunarodnih pomorskih puteva kako bi se osigurao neprekidan protok energije", prenio je TASS.

"Države će nastaviti da prate situaciju i da se angažuju sa pogođenim vladama, uključujući zemlje proizvođače i potrošače, kao i sa zainteresovanim stranama u industriji i relevantnim međunarodnim organizacijama, uključujući IEF i IEA, kako bi se poboljšali globalni uslovi plovidbe", naveo je OPEK.

(Mondo)