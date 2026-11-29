Jak vjetar obarao je stabla na više lokacija u Podgorici, a jedno je palo kod škole u naselju Masline, srušilo ogradu i oštetilo četiri vozila, od kojih je na dva pričinjena totalna materijalna šteta.

Izvor: Služba za zaštitu i spašavanje

Snažni udari vjetra izazvali su materijalnu štetu na više lokacija u Podgorici, a među oštećenim objektima i vozilima su ograda škole i četiri automobila u naselju Masline.

Na dva vozila pričinjena je totalna materijalna šteta nakon što je stablo palo kod škole i srušilo ogradu.

Komandir Službe zaštite i spasavanja Marko Radulović rekao je da su, osim u Maslinama, stabla padala kod stadiona u centru grada, na zaobilaznici i još nekoliko lokacija.

Jak vjetar nosio je i brojne limene konstrukcije koje su završile na ulicama i trotoarima, ali su u međuvremenu uklonjene, prenose crnogorski mediji.

"Preventivno su uklonjeni i svi objekti koji predstavljaju potencijalnu prijetnju građanima i njihovoj bezbjednosti", rekao je Radulović.

(Mondo)