Zorana Mihajlović razmišlja o kandidaturi za predsjednika 27. decembra, otkrio je Aleksandar Vučić na konferenciji za medije.

Izvor: MONDO/Stefan Stojanović/Video plus printscreen/TV K1/Screenshot

Aleksandar Vučić, šef poslaničke grupe "Srbija pobeđuje", otkrio je da Zorana Mihajlović razmišlja da se kandiduje na predsjedničkim izborima 27. decembra.

"Ja sam prije neki dan razgovarao, ovdje je poslije dugo vremena došla Zorana Mihajlović, ona nije član stranke. Ona je rekla da razmišlja o tome da se kandiduje na predsjedničkim izborima kao nezavisni kandidat, ali da bi voljela da stranka ne kaže ništa loše, ili da je eventualno podrži. Ja sam rekao: moj stav znaš, ali imaćemo i glavni odbor, imaćemo i skupštinu stranke, pa ćemo da vidimo. Čuo sam ideje oko kandidovanja Dragana J. Vučićevića jer to bi bilo interesantno u tom smislu da imate glavnog, ili jednog od glavnih političkih takmaca, možda i glavnog političkog takmaca koji je iza rešetaka", rekao je Vučić na današnjoj konferenciji za medije i dodao:

"Gledaćemo kako se stvari odvijaju. Da, Zorana je rekla, valjda, red je da žena bude predsjednik. Ja kažem: sve je u redu, sve poštujem, ali mi imamo, ili ja mislim da ja imam, određene principe. A sad, da li ćemo se držati principa ili ne, o tome ćemo odlučivati. Možda ljudi donesu i izađu sa drugim principima, koji su drugačiji, i moguće je da odnesu pobjedu."

Vidi opis Vučić otkrio da Zorana Mihajlović razmišlja o predsjedničkoj kandidaturi: Pomenuo i Dragana Vučićevića Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir/Marko Kranjc Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: Kurir/Marko Kranjc Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: Kurir/Marko Kranjc Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: Kurir/Marko Kranjc Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: Kurir/Marko Kranjc Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: Kurir/Marko Kranjc Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: Kurir/Marko Kranjc Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: Kurir/Marko Kranjc Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: Kurir/Marko Kranjc Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: Kurir/Marko Kranjc Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: Kurir/Marko Kranjc Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: Kurir/Marko Kranjc Br. slika: 12 12 / 12 AD

Vučić je otkrio da će SNS na Glavnom odboru stranke u četvrtak donijeti odluku o tome da li će učestvovati na predsjedničkim izborima 27. decembra.

(MONDO)