Ministar spoljnih poslova BiH Elmedin Konaković donio je odluku o protjerivanju četvorice iranskih diplomata zbog sumnje na obavještajne aktivnosti.

Izvor: Ministarstvo spoljnih poslova

Ministar spoljnih poslova BiH Elmedin Konaković donio je odluku o protjerivanju četvorice iranskih diplomata nakon što su mu bezbjednosne agencije dostavile informacije o njihovim navodnim obavještajnim aktivnostima na teritoriji BiH, piše Istraga.ba.

Prema informacijama ovog portala, sva četvorica napustila su Bosnu i Hercegovinu 25. novembra ove godine.

Među protjeranima su treći savjetnik u Ambasadi Irana u Sarajevu Hosein Mahdijan Fard (Hossein Mahdian Fard), dvojica atašea Morteza Fazali i Ehsan Sadžadi Monazah (Ehsan Sajjadi Monazzah), te Sejed Jaser Sejed Mohamad (Seyed Yaser Seyed Mohammad).

Svi osim Sejeda Jasera Sejeda Mohamada nalazili su se na listi akreditovanih diplomata u Bosni i Hercegovini.

Kako navodi Istraga.ba, bezbjednosne agencije više država registrovale su Hoseina Mahdijana Farda kao službenika Ministarstva za obavještajne poslove i bezbjednost (MOIS), glavne obavještajne službe Islamske Republike Iran.

Zvanični naziv ove službe na persijskom jeziku je Vezarat-e Ettela’at Jomhuri-ye Eslami-ye Iran, a poznata je i pod skraćenicama VEVAK i VAJA.

Njeni agenti poznati su kao „nepoznati vojnici imama Zamana“, dok se sama služba, prema navodima portala, dovodi u vezu sa brojnim atentatima širom svijeta, kao i hakerskim napadima.

Mahdijan Fard službovao je u BiH od sredine 2025. godine, kada ga je Ministarstvo spoljnih poslova BiH zvanično akreditovalo kao trećeg savjetnika u Ambasadi Islamske Republike Iran u Sarajevu. Prije desetak godina službovao je u Njemačkoj.

Preostalu trojicu protjeranih diplomata bezbjednosne službe povezuju sa Iranskom revolucionarnom gardom (IRGC).

Odluku o protjerivanju iranskih diplomata donio je ministar Elmedin Konaković, pozivajući se na Pravilnik o načinu proglašavanja nepoželjne i neprihvatljive osobe, navodi Istraga.