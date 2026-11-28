Više policajaca, demonstranata i novinara povrijeđeno je na antivladinim protestima u Tirani. Policija upotrijebila suzavac i vodene topove.

Izvor: Emian Gurabardhi/JNA via ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Više lica, među kojima su policajci, demonstranti i novinari, povrijeđeno je danas na antivladinim protestima u Tirani.

Ekipe hitne pomoći zbrinule su troje povrijeđenih demonstranata, a njihovo zdravstveno stanje je dobro. Među povrijeđenima je i novinarka, koja je strani državljanin.

Do eskalacije sukoba došlo je ispred zgrade Vlade, kada su pojedini demonstranti bacali kamenice, motke i Molotovljeve koktele na policajce, prenosi "Juronjuz".

Policija je upotrijebila vodene topove, suzavce i vozila za razbijanje demonstracija, pokušavajući da potisne okupljene i uspostavi kontrolu nad situacijom. Desetine demonstranata povukle su se prema trgu "Skenderbeg", ali su se pojedini ponovo vraćali na mjesto sukoba i nastavili da bacaju predmete na policiju.

Protest je počeo okupljanjem građana na trgu oko 10.00 časova, odakle je započela protestna šetnja prema zgradi Vlade. Demonstranti su nosili albanske zastave i transparente, a tokom okupljanja palili su baklje.

Organizatori su prethodnih sedmice pozivali građane iz svih dijelova zemlje, kao i pripadnike albanske dijaspore, da učestvuju u protestu protiv Vlade premijera Edija Rame.

Demonstracije su održane na 114. godišnjicu proglašenja nezavisnosti Albanije, koja se obilježava i kao dan zastave.