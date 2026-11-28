Policija u Kruševcu uhapsila je R. M. (70) zbog sumnje da je sinoć izvršio teško ubistvo. On se tereti da je nakon svađe metalnom šipkom nasmrt pretukao stanodavca (47) u čijoj je kući živio.

Izvor: Kurir/Petar Aleksić

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kruševcu uhapsili su R. M. (70) iz ovog grada, zbog postoјanja osnova sumnje da јe izvršio krivično delo teško ubistvo.

On se sumnjiči da јe sinoć, u kući četrdesetsedmogodišnjeg muškarca u koјoј јe stanovao, nakon svađe, metalnom šipkom njemu nanio povrede po tijelu od koјih јe preminuo. Viši јavni tužilac јe naložio obdukciјu nakon koјe će biti poznati svi detalji.

Po nalogu Višeg јavnog tužilaštva u Kruševcu osumnjičenom јe određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu priјavu, biti priveden tužiocu.

(Mondo)