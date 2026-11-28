Snijeg, led i smanjena vidljivost predstavljaju veliki izazov čak i za iskusne vozače. Pravilna priprema automobila, prilagođena brzina i smirene reakcije ključni su za bezbjednu vožnju u zimskim uslovima.

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Zimski uslovi na putevima donose brojne izazove za vozače, a snijeg, led i smanjena vidljivost povećavaju rizik od saobraćajnih nezgoda. Da bi putovanje bilo bezbjednije, važno je prilagoditi brzinu, održavati odgovarajuće rastojanje i pripremiti vozilo za niske temperature.

Vožnja po snijegu zahtijeva mnogo više pažnje i strpljenja nego vožnja po suvom kolovozu. Čak i iskusni vozači mogu se naći u opasnoj situaciji ukoliko ne prilagode način vožnje vremenskim uslovima. Zato je prvi i najvažniji savjet da se ne žuri i da se svaka vožnja planira unaprijed.

Prije polaska provjerite vozilo

Prije nego što krenu na put, vozači bi trebalo da provjere stanje pneumatika, kočnica, akumulatora, brisača i svjetlosne signalizacije. Zimske gume odgovarajuće dubine šare na sva četiri točka omogućavaju bolje prijanjanje na hladnom i klizavom kolovozu. Takođe, neophodno je očistiti sva stakla, retrovizore, svjetla, registarske tablice i krov vozila od snijega i leda.

U automobilu je korisno imati strugač za led, četku za snijeg, rukavice, tečnost za pranje vjetrobrana namijenjenu zimskim uslovima, kao i lance za snijeg kada su potrebni. Prije polaska treba provjeriti i vremensku prognozu, kao i stanje na putevima.

Smanjite brzinu i povećajte rastojanje

Jedna od najčešćih grešaka u zimskim uslovima jeste neprilagođena brzina. Na snijegu i ledu zaustavni put može biti znatno duži nego na suvom asfaltu, pa je važno voziti sporije i držati veće odstojanje od vozila ispred. Naglo kočenje, ubrzavanje i skretanje mogu lako dovesti do proklizavanja.

Sve komande treba obavljati postepeno i nježno. Prilikom kretanja na snijegu preporučuje se lagano dodavanje gasa, dok kočenje treba započeti ranije i izbjegavati nagle pokrete volanom. Poseban oprez potreban je na mostovima, nadvožnjacima, u sjenovitim dijelovima puta i na mjestima gdje se često zadržava led.

Šta uraditi kada automobil počne da proklizava?

Ukoliko dođe do proklizavanja, najvažnije je ostati smiren i izbjegavati panične reakcije. Ne treba naglo okretati volan niti nekontrolisano pritiskati kočnicu. Potrebno je pažljivo otpustiti gas i usmjeravati vozilo u pravcu u kojem želite da nastavite kretanje, uz izbjegavanje naglih pokreta. Kod vozila sa ABS sistemom, prilikom kočenja treba održavati čvrst i ravnomjeran pritisak na pedalu kočnice, bez njenog uzastopnog pumpanja.

Vozači bi trebalo da budu posebno oprezni i prilikom vožnje nizbrdo. Brzinu je najbolje smanjiti prije spuštanja, a zatim koristiti odgovarajući niži stepen prenosa i izbjegavati naglo kočenje.

Vidljivost je podjednako važna kao i oprez

Tokom snježnih padavina vidljivost može biti značajno smanjena. Zato je važno koristiti odgovarajuća svjetla, održavati čistoću vjetrobranskog stakla i provjeriti da li brisači pravilno rade. Maglenke treba koristiti kada je vidljivost zaista smanjena, a isključiti ih kada se uslovi poprave.

Posebnu pažnju treba obratiti na pješake, bicikliste i druge učesnike u saobraćaju, koji se zbog snijega i slabije vidljivosti mogu kasnije uočiti.

Ne krećite na put ako uslovi nisu bezbjedni

Ukoliko su padavine intenzivne, putevi neprohodni ili je izdato upozorenje na opasne vremenske uslove, najbolje je odložiti putovanje ukoliko ono nije neophodno. Bezbjednost treba da bude važnija od brzine stizanja na odredište.

Vožnja po snijegu ne mora biti opasna ukoliko se vozači dobro pripreme i poštuju osnovna pravila bezbjednosti. Ispravno pripremljeno vozilo, prilagođena brzina, veće odstojanje i smireno reagovanje mogu značajno smanjiti rizik od nezgoda. U zimskim uslovima najvažnije je zapamtiti jedno: nekoliko minuta sporije vožnje mnogo je vrijednije od rizika koji nastaje zbog žurbe.

(Mondo)