Predsjedništvo SDA odlučilo je danas da će Nezir Pivić biti kandidat te stranke za premijera Federacije BiH (FBiH).
Odluka da aktuelni premijer Zeničko-dobojskog kantona, bude kandidat za premijera FBiH donesena je jednoglasno na sjednici Predsjedništva SDA, saopšteno je iz te stranke.
Za predsjedavajućeg Kluba poslanika SDA u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH određen je Haris Zahiragić, a za predsjednika Kluba poslanika SDA u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH određen je Haris Šabanović.
Prema Ustavu FBiH, premijera i ministre imenuje predsjednik FBiH uz saglasnost oba potpredsjednika.
Imenovanje Vlade potom potvrđuje Predstavnički dom Parlamenta FBiH većinom glasova.
Lider HDZ-a BiH Dragan Čović ranije je najavio da bi nova Vlada FBiH trebala biti formirana do kraja februara naredne godine.