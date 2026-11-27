Predsjedništvo SDA odlučilo je danas da će Nezir Pivić biti kandidat te stranke za premijera Federacije BiH (FBiH).

Izvor: Samir Cacan, mondo.ba

Odluka da aktuelni premijer Zeničko-dobojskog kantona, bude kandidat za premijera FBiH donesena je jednoglasno na sjednici Predsjedništva SDA, saopšteno je iz te stranke.

Za predsjedavajućeg Kluba poslanika SDA u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH određen je Haris Zahiragić, a za predsjednika Kluba poslanika SDA u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH određen je Haris Šabanović.

Prema Ustavu FBiH, premijera i ministre imenuje predsjednik FBiH uz saglasnost oba potpredsjednika.

Imenovanje Vlade potom potvrđuje Predstavnički dom Parlamenta FBiH većinom glasova.

Lider HDZ-a BiH Dragan Čović ranije je najavio da bi nova Vlada FBiH trebala biti formirana do kraja februara naredne godine.