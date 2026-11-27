Posebno odjeljenje Federalnog tužilaštva za korupciju, organizovani i međukantonalni kriminal podiglo je optužnicu protiv sedam lica zbog krivičnog djela organizovani kriminal u vezi sa krivičnim djelima nedozvoljena trgovina i pranje novca.

Izvor: Envato, Alessandro Melis

U saopštenju Federalnog tužilaštva precizira se da je optužnica podignuta protiv Adnana Lunje, Adise Ribić, Harisa Mujčinovića, Jasmina Džemidžića, Aldina Rizve, Miralema Kurtića i Eldina Omanovića.

Optužnicom se Adnan Lunja i Adisa Ribić terete da su od 1. juna 2016. do 10. decembra 2025. godine na području Kantona Sarajevo i šire, organizovali i rukovodili grupom za organizovani kriminal, u čijem su djelovanju, kao članovi grupe, učestvovali i ostali optuženi.

Neovlaštenim organizovanjem i pružanjem usluga javnog taksi prevoza putnika za sebe su pribavili protivpravnu imovinsku korist u iznosu većem od 3.037.740 KM, dok su ostali članovi grupe i privredno društvo "Holand-kompani" iz Sarajeva pribavili imovinsku korist u neutvrđenom iznosu.

Prema navodima optužnice, koristeći resurse privrednog društva "Holand-kompani", poznatog kao "Holand taksi", koje je raspolagalo sa svega četiri licencirana taksi vozila, angažovali su više od 100 vozila i vozača bez zakonom propisanih licenci i odobrenja, pružajući oko 1.000 usluga prevoza dnevno.

Uz međusobno podijeljene uloge, članovi grupe koordinisali su rad vozača i dispečera, dodjeljivali vožnje putem dispečerskog centra i mobilnih aplikacija, vodili evidencije o prometu, te prikupljali novac koji su predavali organizatorima grupe.

Navedena lica terete se i da su, znajući da je novac pribavljen izvršenjem krivičnog djela, njime dalje raspolagale i prikrivale njegovo porijeklo kroz uplate na račun privrednog društva, korištenje u poslovanju, isplatu plata neprijavljenim dispečerima, kupovinu nekretnina, otplatu kredita i finansiranje putovanja, dok se organizatori grupe terete i za ispostavljanje fiktivnih faktura za usluge prevoza koje nikada nisu pružene.

Predloženo je da se nakon potvrđivanja optužnice Adnanu Lunji produži mjera pritvora, a Adisi Ribić mjere zabrane koje uključuju zabranu napuštanja teritorije BiH, privremeno oduzimanje i zabranu izdavanja novih putnih isprava, zabranu korištenja lične karte za prelazak državne granice, obavezu javljanja nadležnoj policijskoj upravi svakih 14 dana, te zabranu obavljanja poslova direktora privrednog društva "Holand-kompani" iz Sarajeva.

Iz Federalnog tužilaštva podsjećaju da je Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom 30. septembra ove godine, postupajući po rješenju Posebnog odjeljenja Vrhovnog suda FBiH preuzela na upravljanje stambeno-poslovnu zgradu u Sarajevu i vilu na području opštine Ravno, koje predstavljaju dio imovine obuhvaćene mjerama osiguranja u ovom krivičnom predmetu.

Tužilaštvo je za glavni pretres predložilo ispitivanje više od 100 svjedoka i četiri vještaka, te izvođenje više hiljada materijalnih dokaza.

Tokom istrage ostvarena je izuzetno kvalitetna i efikasna saradnja Posebnog odjela Federalnog tužilaštva FBiH sa Federalnom upravom policije i Poreznom upravom Federacije BiH.

Optužnica je dostavljena Posebnom odjeljenju Vrhovnog suda FBiH na potvrđivanje.

(Srna)