Okružni sud u Banjaluci odredio je pritvor za svih pet uhapšenih u akciji "Emisar".

Izvor: Milica Džepina/Srna

Okružni sud u Banjaluci odredio je jednomjesečni pritvor Naseru Oriću, Nikolini Šljivić, Siniši Dergancu, Mesudu i Mustafi Mustafiću, koji su uhapšeni u akciji "Emisar" zbog sumnje da su pomagali u skrivanju odbjeglog Đorđa Ždrale, za kojim se traga zbog pokušaja ubistva Koste Pandurevića, saznaje Srna.

Osumnjičene transportuju u Kazneno-popravni zavod u Banjaluci.

Kako je saopšteno iz Okružnog suda u Banjaluci, pritvor za Nasera Orića, Nikolinu Šljivić i Sinišu Derganca određen je zbog opasnosti da bi boravkom na slobodi mogli uništiti ili sakriti dokaze, uticati na saučesnike i prikrivače, ometati krivični postupak, ali i ponoviti krivična djela koja im se stavljaju na teret. Sud je kao razlog naveo i posebno teške okolnosti izvršenja krivičnih djela, koje bi njihovim puštanjem na slobodu mogle dovesti do narušavanja javnog reda.

Kada je riječ o Mesudu i Mustafi Mustafiću, pritvor je određen zbog bojazni da bi mogli uništiti ili sakriti dokaze i tragove važne za krivični postupak ili uticati na svjedoke.

Prema nezvaničnim informacijama, sumnja se da su Orić i Šljivićeva, uz pomoć advokata Derganca, uticali na Kostu Pandurevića da promijeni iskaz u istrazi - plan je bio da ranije uhapšeni Dalibor Bartula prizna da je on pucao umjesto Ždrale, a da sve potvrdi Pandurević.

Dogovoreno je da Pandureviću za to bude isplaćeno 100.000 KM. Šljivićeva je posredovala u kontaktu između Orića i Pandurevića koji je, u saradnji s Tužilaštvom, fiktivno promijenio iskaz i, kako saznaje ATV, preuzeo dio obećanog novca u iznosu od 15.000 evra.

Očekivalo se da će se Ždrale nakon toga predati istražiocima, međutim, uprkos višednevnom čekanju, to se nije dogodilo i uslijedila je akcija hapšenja Orića i ostalih.

Akciju "Emisar" je, po nalogu Republičkog tužilaštva, sprovela Uprava za organizovani i teški kriminalitet MUP-a Republike Srpske uz podršku Agencije za istrage i zaštitu (SIPA).

U okviru akcije izvršeni su pretresi na više lokacije koje su koristili osumnjičeni i tom prilikom je oduzeto osam pištolja, 30.000 KM, 10.000 evra, više mobilnih telefona, računar i drugi predmeti koji se mogu dovesti u vezu sa izvršenjem krivičnih djela.

(Srna/Mondo)