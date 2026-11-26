Partija demokratskog progresa Republike Srpske (PDP RS) neće se danas odazvati na konsultacije o formiranju nove Vlade RS kod mandatara Igora Dodika, ali će predsjednik stranke Igor Crnadak tokom skupštinske rasprave uputiti tri konkretna prijedloga.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Kako se navodi u saopštenju PDP RS, odluka o neodlasku na konsultacije donesena je zbog dubokog neslaganja sa principom nasljeđivanja funkcija u Republici Srpskoj, kao i zbog jasnih naznaka da se dosadašnja politika vlasti neće mijenjati.

Iz ove stranke pojašnjavaju da će narodni poslanik i lider PDP RS Igor Crnadak na sjednici Narodne skupštine RS, tokom rasprave o izboru nove Vlade, ipak iznijeti tri prijedloga za koja smatraju da doprinose većoj otvorenosti institucija i boljim odnosima sa Srbijom.

Kao prvi korak, PDP RS poziva mandatara da u svom ekspozeu i na prvoj sjednici Vlade pozdravi političko opredjeljenje nove vlasti u Srbiji i sve snažniju borbu tamošnjih institucija protiv organizovanog kriminala i korupcije. Iz stranke traže da mandatar jasno iznese stav da će Vlada RS i predstavnici Srpske u institucijama BiH sarađivati i pomagati Srbiji u toj borbi, posebno u slučajevima koji se odnose na eventualne osumnjičene i optužene iz Republike Srpske.

"Smatramo da je ovo važan stav, zasnovan na našim bratskim i prijateljskim odnosima, uvažavajući činjenicu da je obračun sa korupcijom i sređivanje stanja u društvu apsolutni prioritet nove vlasti u Srbiji", ističe se u saopštenju.

Pored toga, PDP RS poziva novu Vladu RS da već na prvoj sjednici pokaže veću transparentnost i prekine sa skrivanjem podataka o trošenju javnog novca. U tom kontekstu, od buduće izvršne vlasti traže da za početak objavi spisak ugovora sa svim izvođačima i podizvođačima u projektu "Srpska open", za koji u PDP-u naglašavaju da ostaje jedna od najvećih afera u Banjaluci i da nikada nije objavljeno koliko je tačno koštao i kako je novac potrošen.

Takođe, iz ove stranke zahtijevaju da Vlada RS objelodani na koji način je Republika Srpska isplatila iznos od 240 miliona KM Rašidu Serdarovu za kupovinu udjela u firmi "Comsar Energy", s obzirom na to da je Centralna banka BiH ranije objavila da nema evidentiranu takvu transakciju.