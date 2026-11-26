Presuda Suda BiH u predmetu povezanom sa aplikacijom "Anom"

Izvor: SmartLife / Australian Federal Police

Sud BiH danas je prvostepeno osudio Dražena Šinikovića na pet godina zatvora zbog pranje novca, saopšteno je iz ove pravosudne institucije.

U presudu Šinikoviću uračunava se vrijeme provedeno u pritvoru od 23. avgusta 2022. do 10. novembra 2023. godine.

On je oglašen krivim što je svjesno i dobrovoljno postao pripadnik grupe za organizovani kriminal, koju je od polovine 2020. do kraja 2021. godine na području BiH organizovao optuženi čiji su inicijali M.M, a čiji su članovi bili i optuženi S.R, V.S, D.S, V.R, M.B, M.Č, T.V. i veći broj drugih njima poznatih lica iz BiH i iz drugih zemalja.

Ta grupa je formirana radi činjenja krivičnog djela neovlašćeni promet droge i krivičnog djela pranje novca iz Krivičnog zakona BiH.

Ovako organizovana grupa djelovala na području BiH, Srbije, više država EU, među kojim su Austrija, Hrvatska, Švicarska, Španija, NJemačka, dok su pojedini članovi grupe su djelovali i u zemljama Južne Amerike.

Pripadnici grupe su za međusobnu komunikaciju koristili posebno podešene mobilne telefone sa instaliranom aplikacijom "Anom", namijenjenom za ostvarivanje zaštićene kriptovane komunikacije, kojom su dogovarali vrijeme, mjesto i način izvršenja krivičnih djela.

U presudi se navodi da je Šiniković, zajedno sa M.M, S.R, T.V, V.S. i M.Č, novac pribavljen vršenjem krivičnog djela neovlašćeni promet droge, stavljao u legalne novčane tokove, koristeći ga za kupovinu pokretnih i nepokretnih stvari, ulaganjem u građenje stambenih objekata, plaćanjem poreza na nepokretnosti, te na drugi način vršio prikrivanje porijekla i prirodu ovako stečenog novca.

Za Šinikovića nije dokazano da je počinio krivično djelo organizovani kriminal u vezi sa krivičnim djelom neovlašćeni promet droge.

Protiv ove presude dozvoljena je žalba vijeću Apelacionog odjeljenja Suda BiH u roku od 15 dana od dana prijema pisanog otpravka presude.