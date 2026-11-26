Kancelarija evropskog javnog tužioca u Minhenu sprovela je pretrage i hapšenja u akciji protiv organizovane kriminalne grupe za koju sumnjaju da je oprala najmanje 120 miliona evra putem prevare s PDV-om i sistemom paralelnog bankarstva.

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Više od 3.000 policijskih, poreskih i carinskih službenika provelo je više od 300 pretraga i zapljena u Belgiji, Hrvatskoj, Estoniji, Francuskoj, NJemačkoj, Italiji, Litvaniji, Poljskoj, Rumuniji, Slovačkoj, Holandiji i Moldaviji, saopšteno je iz Kancelarije evropskog javnog tužioca.

Zaplijenjeni su dokumenti, uređaji za skladištenje digitalnih podataka, velike količine gotovine, luksuzni automobili, satovi i nakit, prenose hrvatski mediji.

U Belgiji, NJemačkoj i Estoniji uhapšen je 21 osumnjičeni član organizovane kriminalne grupe.

Prema rezultatima istrage, zločinačka organizacija upravljala je s najmanje 22 fiktivne firme u NJemačkoj koje su izdavale račune za usluge koje nikada nisu pružene, pritom neosnovano obračunavajući PDV na fiktivne transakcije.

Ti računi su stavljeni na raspolaganje drugim firmama i pojedincima koji su ih navodno koristili za ostvarivanje prava na vraćanje PDV-a na koje nisu imali pravo.

Fiktivne firme nisu prijavljivale prihode ni PDV ostvaren putem tih računa, te nisu plaćale dospjele poreske obveze.

Procjenjuje se da je time u NJemačkoj nastao poreski gubitak od najmanje 18,9 miliona evra, navela je Kancelarija evropskog javnog tužioca.

Novac prebačen na račune fiktivnih firmi navodno je podizan u gotovini, pri čemu je dio vraćan tvrtkama i pojedincima koji su kupili fiktivne račune.

U najmanje jednom slučaju, gotovina je potom korištena za isplatu radnika zaposlenih kod pružalaca fizičkog obezbjeđenja, a da pritom nisu bili propisno prijavljeni u sistemu socijalne zaštite.