Aleksandar Vučić najavio štrajk glađu.

Izvor: Informer/Printscreen

Bivši predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je štrajk glađu tokom večerašnjeg gostovanja na televiziji "Informer". On je prethodno komentarisao hapšenje Dragana Vučićevića, vlasnika i glavnog i odgovornog urednika ove televizije, kome je pružio podršku, a njegovo hapšenje jutros je ocijenio kao "politički progon".

"Rekao sam porodici i ljudima u okruženju da se spreme na najgore. Mene nemaju za šta da hapse, nisam nikad uzeo dnevnicu i novac, nisam nikada uzimao terapiju, nikad ništa.

Pitanje je trenutka kada ću krenuti u štrajk glađu, a kada u to krenem, tu povratka nema.

U pisanoj formi ću zabraniti lekarima da mi pružaju bilo kakvu pomoć. Biću potpuno odlučan u tome, ali to će biti moja borba protiv njih. Drugog rešenja nema, da me ućutkaju ili pobede ne mogu, videli ste da sam im uništio svakoga u Narodnoj skupštini ko se javio za reč", najavio je Vučić.

Vidi opis Aleksandar Vučić najavio štrajk glađu: "Mene nemaju za šta da hapse" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 9 9 / 9 AD

Vlasnik i glavni i odgovorni urednik televizije “Informer” Dragan Vučićević je jutros priveden blizu zgrade svoje televizije i odveden je u Policijsku stanicu Voždovac. Određeno mu je policijsko zadržavanje do 48 časova zbog sumnje da je izvršio krivično djelo iazivanje panike i nereda u produženom trajanju.

Kada se pojavila vijest da je uhapšen Vučićević, sjednica Skupštine Srbije bila je u toku. Aleksandar Vučić je tokom svog obraćanja saopštio da je Vučićević priveden nakon čega su poslanici liste “Aleksandar Vučić - Srbija pobeđuje” napustili sjednicu i otišli do PS Voždovac kako bi pružili podršku uhapšenom Vučićeviću, a novi skup podrške organizovan je i večeras ispred PS Voždovac.