Portir Bolnice „Dr Mladen Stojanović“ u Prijedoru fizički je napadnut u nedjelju, 22. novembra, a tim povodom su zaposleni i predstavnici sindikata danas organizovali mirno okupljanje kako bi osudili nasilje i zatražili veću zaštitu zdravstvenih radnika.

Izvor: Srna/Katarina Panić

Strukovni sindikat medicinskih sestara i tehničara i uprava Bolnice "Dr Mladen Stojanović" u Prijedoru organizovali su danas mirni skup kako bi izrazili nezadovoljstvo zbog nedavnog napada na portira te ustanove, osudili nasilje i ukazali na potrebu zaštite zaposlenih u zdravstvenim ustanovama.

Predsjednik Sindikata Ivana Davidović rekla je da su zdravstveni radnici svakodnevno izloženi verbalnim napadima, a sada i fizičkim, podsjetivši da su strukovni sindikati ranije podnosili Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske zahtjev za status službenog lica na radnom mjestu.

"Čovjek je hospitalizovan u našoj bolnici. Ovim protestom želimo da dignemo svoj glas, da se u zakonu nešto mijenja, da te kazne budu strože, da se nešto preduzme", rekla je Davidovićeva novinarima u Prijedoru.

Ona je navela da je napadač zvao portirnicu da ga spoji sa određenim odjeljenjem, te istakla da ova bolnica ima pravilo da od 22.00 časa do sutradan ujutro portirnica ne spaja telefonske pozive sa odjeljenjima.

Predsjednik Strukovnog sindikata medicinskih sestara i tehničara Republike Srpske Goran Motika rekao je da je za osudu svaki napad na radnike u zdravstvu.

On kaže da je jedna od mogućnosti da se takve stvari spriječe tako što bi se u Krivičnom zakoniku propisalo da se lica koja izvrše napad na radnike zaposlene u zdravstvu krivično gone kao da su izvršile napad na službeno lice.

Vršilac dužnosti direktora Bolnice Miroslav Bijelić iskazao je podršku povrijeđenom radniku i rekao da je napad prijavljen policiji koja dalje postupa u saradnji sa tužilaštvom.

"Nakon ovog nemilog događaja koji, nažalost, nije usamljen, vidjećemo šta možemo da preduzmemo da to preventivnim mjerama smanjimo, materijalno-tehničkim preprekama koje možemo uraditi u vezi sa samim objekatom, njegovim zaključavanje možda u neko doba dana i noći, uvođenjem fizičkog ili video-nadzora", rekao je Bijelić.

On je istakao da postoji evidencija i Pravilnik o zaštiti na radu radnika koji pokriva, ne samo uznemiravanje na radu među radnicama, nego i uznemiravanje radnika od trećih lica, kojim su propisani i načini prijavljivanja.

"Imali smo prijave u ranijem periodu prema Ministarstvu unutrašnjih poslova na osnovu određenih uznemiravanja na radu od trećih lica i, naravno, bilo je unutar ustanove među radnicima po određenom uznemiravanju pokretanja određenih postupaka", naveo je Bijelić.

On je dodao da je i sam bio na meti prijetnji trećih lica."Ministarstvo unutrašnjih poslova je preduzelo radnje iz svojih nadležnosti i procesuiralo određena lica po našim saznanjima koja su verbalno uznemiravala radnike, a ovo je sada ekstreman slučaj fizičkog napada na našeg kolegu", naglasio je Bijelić.

Prijedorčanin čiji su inicijali M.R. uhapšen je zbog sumnje da je počinio krivično djelo tjelesna povreda na štetu portira u prostorijama javne zdravstvene ustanove u Prijedoru.

Slučaj se dogodio u nedjelju, 22. novembra, u 3.40 časova.

(Srna)