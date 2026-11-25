Okružno javno tužilaštvo Banjaluka zatražilo je pritvor za P. N. (1993) iz Gradiške, osumnjičenog za pokušaj ubistva i izazivanje opšte opasnosti nakon pucnjave u mjestu Veliko Blaško kod Laktaša.

Izvor: Mondo - Slaven Petković

Okružno javno tužilaštvo Banjaluka predložilo je određivanje pritvora za P. N. iz Gradiške, rođenog 1993. godine, zbog sumnje da je počinio krivična djela ubistvo u pokušaju i izazivanje opšte opasnosti.

Prijedlog za određivanje pritvora upućen je danas Okružnom sudu u Banjaluci, nakon što je postupajući tužilac ispitao osumnjičenog.

Prema navodima Tužilaštva, pucnjava se dogodila 22. novembra u dvorištu vikendice u mjestu Veliko Blaško, na području grada Laktaši.

Osumnjičeni je, kako se navodi, ispalio nekoliko hitaca iz pištolja u vazduh, čime je ugrozio živote više osoba koje su se nalazile u njegovoj neposrednoj blizini.

Nakon verbalnog sukoba sa D. N., osumnjičeni je navodno ispalio više hitaca u njegovom pravcu dok se oštećeni nalazio na mjestu vozača u automobilu.

D. N. tom prilikom nije zadobio tjelesne povrede, a nakon pucnjave izašao je iz automobila i pobjegao sa mjesta događaja.

Strahuju od uticaja na svjedoke i ponavljanja krivičnog djela

Tužilaštvo je zatražilo pritvor zbog postojanja naročitih okolnosti koje ukazuju na to da bi osumnjičeni mogao ometati krivični postupak uticajem na svjedoke, kao i zbog bojazni da bi mogao ponoviti krivično djelo.

P. N. se sumnjiči za izazivanje opšte opasnosti iz člana 394. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, u sticaju sa krivičnim djelom ubistvo u pokušaju iz člana 124. stav 1, u vezi sa članom 22. istog zakonika.

O prijedlogu za određivanje pritvora odlučiće sudija za prethodni postupak Okružnog suda u Banjaluci.

(Mondo)