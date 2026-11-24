Promjena vremena stiže već od srijede, 25. novembra, uz naoblačenje i nove padavine, najobilnije u Hercegovini, dok se od četvrtka popodne i za vikend očekuje osjetno zahlađenje uz prelazak kiše u susnježicu i snijeg, navodi se u objavi stranice "BHmeteo".

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

"Ne navikavajte se na današnje sunce, od sutra povratak na standardne postavke ovogodišnjeg novembra", navodi se u objavi stranice "BHmeteo", uz napomenu da će najviše padavina biti na jugu, gdje se od srijede do petka očekuje 40 do 80 litara kiše po kvadratnom metru, lokalno i više.

Iz "BHmetea" ističu da se u četvrtak od sredine dana najprije u Krajini, a od petka do kraja sedmice i u ostatku zemlje očekuje prodor osjetno hladnije vazdušne mase po visini uz prelazak kiše u susnježicu i snijeg najprije u brdsko-planinskim, a zatim i lokalno nižim krajevima.

Pojašnjavaju da su, zbog graničnih temperatura i upitne jačine padavina od petka, najmanje šanse za snijeg u onim najnižim područjima sjeverne i sjeveroistočne Bosne, u Posavini i Semberiji te svakako na jugu Hercegovine gdje se od petka zahlađenjem i burom očekuje prestanak padavina.

Na kraju objave navodi se da će posljednji dani novembra i početak decembra proteći uz zimske temperature, te da bi ugođaj napravio i snijeg čije su količine i rasprostranjenost i dalje upitni, dok se u Hercegovini očekuje jaka bura.