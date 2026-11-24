Sjednica Savjeta ministara zakazana za danas nije održana zbog toga što ministri iz Republike Srpske nisu podržali dnevni red sjednice.

Izvor: Mondo/Haris Krhalić

Zamjenik predsjedavajućeg Savjeta ministara Staša Košarac rekao je da Republika Srpska neće pristati na sarajevsko modeliranje krnjeg Ustavnog suda BiH protiv Republike Srpske.

"Ustavni sud je talac stranaca i iako krnji treba da štiti ustavni poredak, a ne da vrši udar na ustavni poredak", poručio je Košarac.

Prema njegovim riječima ministri iz Republike Srpske ne žele da učestvuju u prividu redovnog stanja nakon odluke krnjeg Ustavnog suda BiH.

"Za nas je ovo vanredna situacija jer je krnji Ustavni sud donio odluke kojim zadire u ustav i korištenje ustavnih mehanizama Republike Srpske", rekao je Košarac novinarima.

On je istakao da je potrebno donijeti Zakon o Ustavnom sudu BiH, te poručio svima koji bježe od dogovora da se mora riješiti pitanje statusa stranih sudija u Ustavnom sudu.

"Ne želimo institucije u kojima stranci odlučuju" naglasio je Košarac.

Košarac je rekao i da je odgovornost ministra u Savjetu ministara iz Republike Srpske da štite njene interese, te dodao da su SNSD i institucije Srpske pozivali da se grade institucije koje će imati suverenitet.

(Srna)