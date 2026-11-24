Bivši poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske Nikolina Šljivić, koja je uhapšena u akciji "Emisar", nakon pretresa stana sprovedena je u PS Istočno Novo Sarajevo.

Izvor: Screenshot/Srna

Osim Šljivićeve i Orića, uhapšeni su otac i sin Mesud i Mustafa Mustafić, te advokat Siniša Derganc iz Istočnog Sarajeva.

Šljivićeva i Mustafići sprovedeni su na kriminalističku obradu, dok je pretres kod Orića još u toku.

U akciji je, podsjećamo, uhapšeno pet osoba u okviru operativne akcije "EMISAR" usmjerene na razbijanje organizovane kriminalne grupe, koje sprovodi MUP Republike Srpske.

U okviru akcije vrše se pretresi na više lokacija na području Republike Srpske i Federacije BiH, uključujući i lokacije u vlasništvu Đorđa Ždrale za kojim policijski službenici MUP-a aktivno tragaju.

Podršku u realizaciji akcije pruža i Agencija za istrage i zaštitu, kroz aktivnosti koje se provode na području Federacije BiH.

Izvor: MUP RS

Aktivnosti se realizuju s ciljem otkrivanja i dokumentovanja krivičnih djela, "Izvršenje krivičnog djela u sastavu kriminalnog udruženja" u vezi sa krivičnim djelom "Sprečavanje dokazivanja", a sve u vezi sa izvršenjem krivičnog djela "Teško ubistvo" u pokušaju.

Sve aktivnosti se sprovode pod nadzorom Republičkog javnog tužilaštva, Posebnog odjeljenja za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala.

Više informacija o rezultatima akcije biće saopšteno nakon okončanja operativnih aktivnosti.

Podsjećamo, policija Republike Srpske i SIPA uhapsile su bivšeg narodnog poslanika Nikolinu Šljivić u Istočnom Sarajevu, dok je Naser Orić uhapšen na području Olova.

(RTRS/Mondo)