MUP Republike Srpske sprovodi akciju „Emisar“ usmjerenu na razbijanje organizovane kriminalne grupe.

Izvor: MUP RS

Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) Republike Srpske sprovodi operativnu akciju "Emisar" usmjerenu na razbijanje organizovane kriminalne grupe, u okviru koje je do sada pet lica uhapšeno, a pretresaju se lokacije u vlasništvu Đorđa Ždrale za kojim se aktivno traga.

U okviru akcije obavljaju se pretresi na više lokacija na području Republike Srpske i Federacije BiH, saopštio je MUP Republike Srpske.

Podršku u realizaciji akcije pruža i Agencija za istrage i zaštitu (SIPA), kroz aktivnosti koje se provode na području Federacije BiH.

"Aktivnosti se realizuju s ciljem otkrivanja i dokumentovanja krivičnih djela izvršenje krivičnog djela u sastavu kriminalnog udruženja u vezi sa krivičnim djelom sprečavanje dokazivanja, a sve u vezi sa izvršenjem krivičnog djela teško ubistvo u pokušaju", dodaje se u saopštenju.

Sve aktivnosti sprovode se pod nadzorom Republičkog javnog tužilaštva, Posebnog odjeljenja za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala.

Podsjetimo, u akciji su jutros uhapšeni Nikolina Šljivić i Naser Orić.