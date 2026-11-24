Neven Stanić demantovao je navode da je Nikolina Šljivić član Ujedinjene Srpske i poručio da stranka pruža punu podršku MUP-u u sprovođenju zakona.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Generalni sekretar Ujedinjene Srpske Neven Stanić demantovao je navode koji su se pojavili u medijima i na društvenim mrežama da je bivša narodna poslanica Nikolina Šljivić član ove političke stranke.

Stanić je pojasnio da je Šljivićeva u posljednjoj godini prethodnog saziva Narodne skupštine Republike Srpske djelovala kao samostalna poslanica u Klubu poslanika Ujedinjene Srpske, ali da nikada nije bila član te stranke.

Povodom informacija da je Šljivićeva uhapšena u akciji Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske i Agencije za istrage i zaštitu (SIPA), Stanić je poručio da Ujedinjena Srpska pruža punu podršku MUP-u u sprovođenju zakona.

Naglasio je da stranka ne prejudicira bilo čiju krivicu.