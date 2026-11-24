Banjalučka policija oglasila se o pucnjavi u Laktašima, nakon koje je uhapšen bokser Nebojša Poletan.

Izvor: PU Banjaluka

Kako je saopšteno iz PU Banjaluka, policija je uhapsila tri osobe zbog pucnjave koja se dogodila 22. novembra na području Laktaša, a tokom pretresa na području Gradiške i Kotor Varoša pronađeno je više komada vatrenog oružja i municije.

"Slobode je lišen N.P. iz Gradiške zbog sumnje da je počinio krivična djela ubistvo u pokušaju i izazivanje opšte opasnosti. On se sumnjiči da je 22. novembra iz vatrenog oružja prvo ispalio nekoliko hitaca u vazduh, a potom više hitaca u putničko vozilo u kojem se nalazilo lice N.D. Tom prilikom na vozilu su nastala oštećenja", navode u policiji.

Izvor: PU Banjaluka

Zbog sumnje da su počinili krivično djelo nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija, uhapšeni su i N.D. iz Kotor Varoša i R.R. iz Banjaluke. Oni se sumnjiče da su držali, prodavali i kupovali vatreno oružje.

Tokom pretresa kuće i pomoćnih objekata koje koristi N.P. na području Gradiške pronađeni su okviri za vatreno oružje i više komada municije.

Pretresom objekata koje koristi N.D. na području Kotor Varoša pronađeno je više komada različitog vatrenog oružja i municije. Od njega su prilikom hapšenja oduzeti lovačka puška, pištolj kalibra devet milimetara, metak, mobilni telefon i drugi predmeti koji se mogu dovesti u vezu sa izvršenjem krivičnog djela.

Izvor: PU Banjaluka

N.P. će, nakon kompletiranja predmeta, uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu biti predat u nadležnost Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, dok će protiv N.D. i R.R. izvještaji biti dostavljeni u redovnoj proceduri.

Sve aktivnosti sprovedene su pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.

Izvor: PU Banjaluka

Riječ je o Nebojši Poletanu, bokseru, koji je uhapšen zbog sumnje da je pokušao ubiti Nenada Dukića, na kojeg je navodno pucao ispred jedne vikendice u Blaškom kod Laktaša. Iako se pucnjava desila preksinoć iz policije se do danas nisu oglašavali.

(Mondo)