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Izbacio 12 kilograma kokaina iz auta, pa pobjegao: Policija traga za dilerom

Izbacio 12 kilograma kokaina iz auta, pa pobjegao: Policija traga za dilerom

Autor Mihajlo Popović Izvor SRNA
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Policija je na teritoriji opštine Bačka Palanka zaplijenila 12 kilograma kokaina, kojeg je iz automobila izbacio vozač koji je pobjegao.

Izbacio 12 kilograma kokaina iz auta, pa pobjegao Izvor: MUP Srbija

Vozač koji je upravljao vozilom, u kojem se kako se sumnja nalazila droga kokain, nije zaustavilo vozilo kad je policija pokušala da ga zaustavi.

On je izbacio dva ranca u kojima se nalazilo oko 12 kilograma kokaina, a potom pobjegao iz vozila, koje je pronađeno na teritoriji Bačke Palanke, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova /MUP/ Srbije.

Policija je identifikovala lice za koje se sumnja da je prevozilo drogu i za njim je raspisana potraga.

Akciju su sproveli pripadnici MUP-a Uprave kriminalističke policije, Službe za borbu protiv droga, u saradnji sa policijskim službenicima Odjeljenja za opservacije i Uprave granične policije, Odsjeka za prekogranični kriminal.

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droga policija

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