Uhapšen osumnjičeni za ubistvo u Sarajevu: Radi se o 18-godišnjaku

U Sarajevu je uhapšen 18-godišnjak osumnjičen za ubistvo Mehmeda Smječanina (32) ispred ugostiteljskog objekta na Dolac Malti. Osumnjičeni je na ispitivanju u MUP-u KS.

Izvor: MUP KS

Policija je pronašla i uhapsila 18-godišnjaka osumnjičenog za ubistvo Mehmeda Smječanina (32), koji je tokom noći upucan ispred ugostiteljskog objekta „Port 04“ u sarajevskom naselju Dolac Malta.

Hapšenje je potvrđeno iz Tužilaštva Kantona Sarajevo, a osumnjičeni se trenutno nalazi na kriminalističkoj obradi u Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.

„Lišen je slobode 18-godišnjak zbog ubistva. Trenutno je na kriminalističkoj obradi u MUP-u KS“, izjavila je portparol Tužilaštva KS Azra Bavčić, prenosi Klix.

Prema dostupnim informacijama, osumnjičeni je iz pištolja pucao u Smječanina ispred ugostiteljskog objekta u Ulici Zmaja od Bosne.

Iz MUP-a Kantona Sarajevo saopšteno je da je Policijska uprava Novo Sarajevo oko 2.30 časova dobila prijavu o upotrebi vatrenog oružja.

Nakon pucnjave, teško povrijeđeni Smječanin prevezen je u Klinički centar Univerziteta u Sarajevu (KCUS), gdje je u 4.00 časa konstatovana njegova smrt.

O ubistvu je obaviješten dežurni tužilac Tužilaštva Kantona Sarajevo, pod čijim nadzorom se obavlja uviđaj.