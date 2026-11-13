Pucnjava u Sarajevu: Muškarac ranjen ispred ugostiteljskog objekta, pa preminuo na KCUS-u

Muškarac (32) je preminuo od ranjavanja u pucnjavi na Dolac Malti u Sarajevu, a policija intenzivno traga za počiniocem, saopšteno je iz MUP-a Kantona Sarajevo.

Izvor: MUP KS

Policija je oko 2.30 časova obaviještena da je ispred ugostiteljskog objekta u Ulici Zmaja od Bosne došlo do upotrebe vatrenog oružja.

Ekipa Hitne pomoći Kantona Sarajevo transportovala je povrijeđenog u Klinički centar, gdje su ljekari u 4.00 časa konstatovali smrt, naveli su iz kantonalnog MUP-a.

O svemu je obaviješten kantonalni tužilac koji rukovodi uviđajem, a policija intenzivno traga za muškarcem za kojeg postoji sumnja da je izvršilac ovog krivičnog djela.

(Srna)