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Uhapšen osumnjičeni za ubistvo osam osoba u Turskoj: Žrtve usmrtio sačmaricom

Uhapšen osumnjičeni za ubistvo osam osoba u Turskoj: Žrtve usmrtio sačmaricom

Autor Haris Krhalić
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Uhapšen osumnjičeni za ubistvo osam osoba u turskoj provinciji Afionkarahisar. Među ubijenima dvije prosvjetne radnice, napadač lociran u Eskišehiru.

turska policija Izvor: Shutterstock

Uhapšen je osumnjičeni za ubistvo osam osoba u turskoj provinciji Afionkarahisar, javili su turski mediji.

Vlasti Afionkarahisara objavile su na Iksu da su ubijene dvije prosvjetne radnice u srednjoj školi.

Napadač je iz sačmarice ubio pet osoba u dva automobila u oblasti Ihsanije, a još troje ljudi na drugoj lokaciji.

Motiv ili okolnosti zločina još nisu poznati, prenosi njemačka DPA.

Policija je prvo pronašla vozilo osumnjičenog, u kojem su bili sačmarica i municija, a ubrzo potom su vlasti susjedne provincije Eskišehir objavile da je osumnjičeni uhapšen.

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Turska pucnjava napad

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