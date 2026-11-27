U BiH danas oblačno uz povremenu kišu, susnježicu i snijeg. U večernjim časovima očekuje se dodatno zahlađenje.

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U Bosni i Hercegovini i danas će biti oblačno i tmurno vrijeme uz slabe padavine u više navrata.

Kiša će padati u većini nižih predjela, dok će u višim krajevima i ponegdje na zapadu prelaziti u susnježicu i snijeg, uz formiranje manjeg snježnog pokrivača, navodi Republički hidrometeorološki zavod.

Tokom dana, u Hercegovini djelimično smanjenje oblačnosti uz sunčane periode i najtoplije. Uveče sve hladnije i oblačno, na sjeveru i zapadu uz slabe padavine.

Rođeno 14 beba U porodilištima u Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 14 beba, sedam djevojčica i sedam dječaka, potvrđeno je Srni u porodilištima. U Banjaluci su rođene tri bebe, u Istočnom Sarajevu, Prijedoru i Doboju po dvije, a u Nevesinju, Foči, Bijeljini, Trebinju i Gradišci po jedna beba. Dvije djevojčice i jedan dječak rođeni su u Banjaluci, u Prijedoru dvije djevojčice, u Istočnom Sarajevu i Doboju po jedna djevojčica i jedan dječak, u Gradišci jedna djevojčica, a u Bijeljini, Trebinju, Nevesinju i Foči po jedan dječak. U porodilištu u Zvorniku nije bilo poroda.

Vjetar slab do umjeren, u višim predjelima tokom dana i pojačan sjevernih smjerova. Na jugu tokom jutra duvaće umjeren do jak, jugozapadni vjetar. U nastavku dana, vjetar u slabljenju.

Maksimalna temperatura vazduha od tri na zapadu do 10 stepeni Celzijusovih na jugoistoku, na jugu do 14.

Uveče sve hladnije uz minimalnu temperaturu vazduha od nula na zapadu do četiri na istoku, na jugu do devet stepeni, u višim predjelima na zapadu od minus dva stepena Celzijusova.

Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda navode da je jutros u Republici Srpskoj i FBiH pretežno oblačno vrijeme. Na planinama i na sjeverozapadu zabilježen snijeg.

Temperatura vazduha izmjerena u 7.00 časova: Bihać, Bjelašnica, Kneževo i Drinić nula, Mrkonjić Grad jedan, Drvar, Jajce, Sanski Most, Šipovo, Novi Grad, Ribnik i Prijedor dva, Bugojno, Tuzla, Han Pijesak, Sokolac, Srbac, Banjaluka, Doboj i Bijeljina tri, Rudo i Srebrenica četiri, Ivan sedlo i Čemerno pet, Sarajevo, Foča i Višegrad šest, Kalinovik sedam, Gacko osam, Bileća 10, Mostar 11, Trebinje 12 i Neum 15 stepeni Celzijusovih.