Tridesetogodišnji Krsto Ristivojević preminuo je nakon nesreće na fudbalskom terenu u okviru Kazneno-popravnog zavoda Sremska Mitrovica.

Izvor: 021.rs

Dobrosav Ristivojević, otac zatvorenika Krsta Ristivojevića (30), koji je preminuo poslije nesreće na fudbalskom terenu u okviru Kazneno-popravnog zavoda Sremska Mitrovica, gdje mu je gol pao na glavu, izjavio je da se mora utvrditi ko je kriv za smrt njegovog sina, objavio je danas portal 021.rs.

"Sin mi je otišao u zatvor sa glavom, a vratio se bez nje", rekao je Ristivojević.

U Upravi za izvršenje krivičnih sankcija poriču bilo kakvu odgovornost uprave zatvora, iako priznaju da gol koji je Ristivojeviću pao na glavu nije bio pričvršćen za teren, jer ne postoji fabrički predviđeno mjesto za to.

Ristivojević je rekao da je o smrti sina saznao od drugog zatvorenika, a ne od uprave zatvora, kada ga je sinovljev cimer pozvao telefonom i rekao mu da je Krsto povrijeđen i da mu ide krv iz očiju i ušiju, a potom su povrijeđenog "u ćebetu odnijeli u sremskomitrovačku bolnicu", pa odatle u Urgentni centar u Novom Sadu.

"Doktor mi je rekao da su ga reanimirali šest puta i tako ga povratili, da je izgubio puno krvi i da ne postoji kost na glavi koja nije polomljena. On je živio sutradan do 11 časova prijepodne i onda je preminuo", rekao je Ristivojević.

On je naveo da je njegov sin bio programer i da je osuđen na četiri godine zatvora pošto je kod njega u oktobru 2024. godine pronađeno nekoliko paketa marihuane, i dodao da je odslužio polovinu kazne.

Otac preminulog zatvorenika je dodao da je i prije dvije godine još jedan zatvorenik poginuo na sličan način u zatvoru u Sremskoj Mitrovici, s tim što je njega "gol pogodio direktno u vrat i ostao je na mjestu mrtav".

U Upravi za izvršenje krivičnih sankcija naveli su da Z. S. iz Novog Sada 14. oktobra 2024. godine nije poginuo na istom terenu na kojem i Ristivojević, nego na travnatom terenu namijenjenom za igranje fudbala.

Uprava, piše 021, ne poriče da je riječ o istim golovima, koji nisu pričvršćeni za podlogu ne samo zato što nisu imali fabrički predviđeno mjesto za to, nego i jer su se koristili na obje podloge i premještali sa jedne na drugu, u zavisnosti od vremenskih uslova.

Ristivojević je, kako su naveli u Upravi, bio golman tokom sportskih aktivnosti zatvorenika 8. novembra i "u jednom trenutku se okačio na gol na kom je počeo da radi zgibove".

"On se tokom vježbanja zaljuljao, izgubio ravnotežu i pao na betonsku podlogu i potom je na njega pao okvir gola. Komandir, koji je bio prisutan u sportskom centru odmah je pozvao medicinskog tehničara koji je ubrzo došao na teren i ukazao prvu pomoć povrijeđenom. Osuđeni je smješten u zavodsku bolnicu, a zatim je sanitetskim vozilom odvezen u bolnicu u Sremskoj Mitrovici. Upućen je na dalje zbrinjavanje u Klinički centar Vojvodine, gdje je nažalost preminuo sutradan ujutru", rekli su za 021 u Upravi.

U sremskomitrovački zatvor je zbog tog događaja upućen vanredni inspekcijski nadzor koji nije okončan, a u upravi su naveli da izvještaji o inspekcijskom nadzoru nose oznaku "povjerljivo", pa se pretpostavlja da neće biti dostupni javnosti.