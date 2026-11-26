Ukupna aktiva investicionih fondova u BiH na kraju prvog polugodišta iznosila je 1,36 milijardi KM i veća je za 113,2 miliona KM ili 9,1 odsto nego u istom periodu prošle godine.

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U poređenju sa stanjem na kraju prošle godine, aktiva investicionih fondova povećana je za 46,3 miliona KM ili 3,5 odsto, što ukazuje na nastavak stabilnog rasta i jačanje ovog segmenta nebankarskog finansijskog sektora, objavila je Centralna banka BiH.

Investiranja investicionih fondova činila su dominantan dio njihove aktive i iznosila su približno 1,29 milijarde KM, odnosno oko 94,7 odsto ukupne aktive fondova.

U strukturi investiranja investicionih fondova najveće učešće imali su dužnički vrijednosni papiri u iznosu od 509,1 milion KM, odnosno oko 39,5 odsto ukupnih investicija.

Značajno učešće imali su i vlasnički vrijednosni papiri sa 473,1 milion KM ili približno 36,8 odsto ukupnog portfolija investicija.

Depoziti investicionih fondova iznosili su 272,1 milion KM i učestvovali su sa oko 21,1 odsto u ukupnim investiranjima, što ukazuje na to da fondovi značajan dio sredstava zadržavaju u likvidnijim oblicima imovine, uz zabilježen snažan godišnji rast ove stavke od 31,1 odsto.

Investiranja u nekretnine iznosila su 22,2 miliona KM ili oko 1,7 odsto ukupnih investicija, dok su zajmovi imali najmanje učešće sa 10,4 miliona KM, odnosno svega 0,8 odsto portfolija investicionih fondova.

Investicioni fondovi su u prvom polugodištu nastavili trend rasta aktive, pri čemu su investicije dominantno bile usmjerene u dužničke i vlasničke vrijednosne papire, uz primjetno jačanje likvidne pozicije kroz rast depozita, što potvrđuje kombinovanu investicijsku strategiju fondova na tržištu novca i kapitala, navode iz Centralne banke.