U Republici Srpskoj i FBiH danas će biti pretežno oblačno uz povremenu kišu, dok se u Hercegovini očekuju obilnije padavine i olujni udari vjetra. Vozačima se savjetuje oprez zbog mokrih kolovoza, magle i moguće poledice.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će preovladavati oblačno vrijeme sa povremenom kišom, koja će na zapadu biti intenzivnija, dok se u Hercegovini očekuju obilnije padavine praćene grmljavinom.

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, padavine će tokom poslijepodneva slabiti, a na istoku su mogući i sunčani intervali.

Duvaće umjeren do jak vjetar južnih smjerova, u Hercegovini sa olujnim udarima, koji će poslije podne oslabiti.

Na sjeveru će vjetar biti slab i promjenljiv ili sjeveroistočni, a tokom dana promijeniće smjer na sjeverozapadni i biti umjeren do jak.

Maksimalna temperatura vazduha kretaće se od četiri stepena na sjeverozapadu do 15 stepeni na jugu i istoku.

U Bileći palo više od 84 litra kiše

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, jutros je u Republici Srpskoj i FBiH bilo oblačno vrijeme sa kišom.

U sedam časova na Bjelašnici i u Rudom izmjeren je jedan stepen, u Bihaću, Višegradu i Foči dva, a u Sanskom Mostu, Prijedoru, Banjaluci, Novom Gradu i na Sokocu tri stepena.

U Doboju, Drvaru i Zenici izmjerena su četiri stepena, Ribniku pet, Han Pijesku, Čemernu, Gacku i Bijeljini šest, Mrkonjić Gradu, na Ivan sedlu, u Jajcu i Srebrenici sedam, Kneževu i Tuzli osam, Sarajevu devet, a u Šipovu 10 stepeni.

U Bileći i Mostaru izmjereno je 12 stepeni, Trebinju 14, a u Neumu 16 stepeni Celzijusovih.

Najviše padavina u posljednja 24 časa zabilježeno je u Bileći, gdje je palo 84,7 litara kiše po metru kvadratnom, i na Čemernu, gdje su izmjerena 47,2 litra.

Mokri i klizavi kolovozi, moguća poledica

Kolovozi su jutros na većini puteva u Republici Srpskoj i FBiH mokri i klizavi, zbog čega iz Auto-moto saveza (AMS) Republike Srpske apeluju na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu.

U brdsko-planinskim predjelima postoji mogućnost nailaska na poledicu, kao i povećana opasnost od odrona, dok magla i niska oblačnost u većini krajeva smanjuju vidljivost.

Iz AMS-a podsjećaju vozače da je posjedovanje zimske opreme obavezno.

Izmjene režima saobraćaja zbog radova

Na regionalnom putu Višegrad dva – granica Republike Srpske i Srbije (Mitrovac) danas će biti izmijenjen režim saobraćaja zbog izrade priključka na vodovodnu i kanalizacionu mrežu.

Zbog izgradnje kružnog toka izmijenjen je režim saobraćaja na regionalnom putu Gornja Vijaka, na ukrštanju sa priključkom za auto-put i planiranim saobraćajnicama za poslovnu zonu u Prnjavoru.

Izgradnja kružne raskrsnice u toku je i na ukrštanju magistralnih puteva u Lončarima, gdje bi izmjene u odvijanju saobraćaja trebalo da traju do kraja novembra.

Radovi su počeli na magistralnom putu Bijeljina – Brčko, u zoni Brezovog Polja, kao i na regionalnom putnom pravcu u zoni Lukavica – Piperi.

Na dionici magistralnog puta Dragotinja – Prijedor u toku su radovi, a vozači su obavezni da poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju.

Zbog sanacije pješačkih staza na mostu preko Save izmijenjen je režim saobraćaja na dionici od Gradiške prema granici sa Hrvatskom.

Izmjene u odvijanju saobraćaja zbog radova aktuelne su i na magistralnom putu Klašnice – Šargovac – Banjaluka, u Trnu, na magistralnim putevima Razboj Ljevčanski – Srbac i Laktaši – auto-put, te na regionalnom putu Razboj Ljevčanski – Laktaši.

Na dionici Kozarac – Lamovita u toku je privremeno izmještanje dijela trase.

Privremene obustave saobraćaja preko Romanije

Na magistralnom putu Podromanija – Sumbulovac dolazi do privremenih obustava saobraćaja zbog minerskih radova u okviru izgradnje dodatne trake za spora vozila.

Radovi se izvode radnim danima i subotom od devet do 12 časova, a obustave traju od 10 do 15 minuta.

Zbog proširenja javne rasvjete na auto-putu Gradiška – Banjaluka, na dionici Mahovljani – Glamočani, režim saobraćaja izmijenjen je radnim danima i subotom od sedam do 17 časova.

Radovi na području Bijeljine i drugih gradova

Izmjene saobraćaja na snazi su na magistralnim putevima kod Bijeljine zbog izgradnje auto-puta Rača – Bijeljina, kao i na magistralnim putevima kod Modriče i Bijeljine, gdje je u toku izgradnja auto-puteva.

U Patkovači, na magistralnom putu Bijeljina – Zvornik, izvode se radovi na izgradnji trotoara, autobuskog stajališta i pristupnih rampi u zoni osnovne škole.

Na ulazu u Bijeljinu iz pravca Brčkog izmijenjen je režim saobraćaja zbog rekonstrukcije i dogradnje mosta preko Majevičkog kanala.

Vozila ukupne mase do 3,5 tona koriste privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini gradilišta, dok se teža vozila preusmjeravaju na regionalni put kroz naselje Velika Obarska.

Radovi se izvode i na putnim pravcima Čelinac – Kotor Varoš, Bileća – Trebinje u mjestu Žudojevići, Ukrina – Klupe, Rača – Bijeljina u rejonu Balatuna i Trnjaka, Dobro Polje – Miljevina, kao i kod Doboja, gdje je u toku izgradnja auto-puta na Koridoru 5C.

Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci – Ustiprača saobraćaj se odvija jednom trakom.

Klizišta usporavaju saobraćaj

Klizišta usporavaju saobraćaj na putnim pravcima Gornji Jelovac – Prijedor jedan, Kozarac – Vodice, Gradiška – Kozarska Dubica na ulazu u Orahovu, u mjestu Donja Paležnica, na regionalnom putu Bušletić – Zelinja, kao i na putu Ugljevik – Glavičice u mjestu Ugljevik Selo.

Saobraćaj je otežan i na magistralnom putu Foča – Dobro Polje, u mjestu Tuhalji.

Zbog sanacije klizišta na magistralnom putu Brod – Brodsko Polje – granica sa FBiH zabranjen je saobraćaj za teretna vozila ukupne mase veće od 10 tona.

Vozila do 10 tona propuštaju se jednom saobraćajnom trakom uz svjetlosnu signalizaciju.

Stanje na putevima u FBiH i graničnim prelazima

Zbog sanacionih radova na auto-putu u FBiH, na dionici Kakanj – Zenica, ispred tunela „1. mart“, kao i na dionici Sarajevo zapad – Lepenica, saobraćaj se odvija preticajnom trakom.

U tunelu „Hercegovina“, u smjeru Bijača – Počitelj, saobraća se voznom trakom.

U toku je sanacija potpornog zida na ulazu u tunel Klopče, na dionici auto-puta Zenica jug – Zenica sjever, zbog čega se saobraćaj odvija usporeno.

Na magistralnom putu Srbljani – Bosanska Krupa zabranjen je saobraćaj za vozila ukupne mase veće od 20 tona.

Na istoj dionici, na mostu preko Une u blizini lokaliteta Crno Jezero, vozila se propuštaju naizmjenično jednom trakom, uz postavljene semafore.

Na magistralnom putu Jablanica – Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila ukupne mase do 3,5 tona.

Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.

(Mondo)