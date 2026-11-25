Jutrošnja privođenja dio su šire istrage Javnog tužilaštva za organizovani kriminal protiv vlasnika Alta banke Davora Macure, koji se već nalazi u pritvoru zbog sumnje da je nezakonito prisvojio više od 45 milijardi dinara.

Izvor: R.Z./ATAIMAGES

Dubravko Macura, brat vlasnika Alta banke Davora Macure, i Tatjana Bundalo, direktorka kompanije Alta Pay Group, uhapšeni su jutros i određeno im je policijsko zadržavanje 48 sati, saznaje KRIK.

Oni su privedeni u okviru istrage koja se vodi protiv Davora Macure, osumnjičenog da je iz trezora Alta banke nezakonito uzeo oko 390 miliona evra.

Uhapšeni Dubravko Macura biće saslušan danas popodne u Javnom tužilaštvu za organizovani kriminal, nakon čega će tužilaštvo odlučiti da li će tražiti pritvor.

Saslušanje Tatjane Bundalo još nije zakazano i tužilaštvo prikuplja dokumentaciju u vezi sa njenim mogućim učešćem u slučaju, saznaje KRIK. Njih dvoje uhapšeni su jutros i sumnjiče se da su bili umiješani u iznošenje novca iz trezora Alta banke.

Zbog toga je ranije uhapšen vlasnik Alta banke Davor Macura i još dvojica njegovih saradnika i svi su i dalje u pritvoru. Hapšenje se desilo ubrzo nakon izbora i tri dana nakon što je Narodna banka Srbije oduzela dozvolu za rad Alta banci.

Macura je osumnjičen da je iz trezora Alta banke iznio više od 45 milijardi dinara, odnosno oko 390 miliona evra. Njegovi saradnici, direktor odjeljenja trezora i upravljanja gotovinom i saradnik za trezorsko poslovanje, terete se da su mu u tome pomagali.

KRIK je ranije objavio detalje iz dokumenta tužilaštva koji pokazuje da je samo manji dio novca fizički iznijet iz trezora, dok ostatak nikada nije ni stigao tamo.

Iz trezora banke fizički je iznijeto oko 17 miliona evra i to tako što su ga, kako tvrdi tužilaštvo, za Macuru iznosili njegovi uhapšeni saradnici i o tome nisu ostavljali nikakav pisani trag u dokumentaciji.

Veći dio novca, oko 370 hiljada evra, nikada nije ni stigao u trezor - u pitanju je pazar Macurine mjenjačnice Alta pay koji je evidentiran kao da je primljen u trezor, ali ga je Macura navodno zadržavao za sebe, piše u dokumentu tužilaštva u koji je KRIK imao uvid.

U dokumentu se navodi i da guvernerka NBS Jorgovanka Tabaković treba da bude ispitana kao svjedok. Macura je na saslušanju negirao krivicu. NBS je dozvolu Alta banci oduzela zbog pogoršanog finansijskog stanja i ugroženih deponenata.

Bankom sada upravlja Agencija za osiguranje depozita, a štediše mogu da podignu do 50.000 evra. Dva dana kasnije NBS je dozvolu oduzela i Alta group, Macurinoj firmi za elektronski novac.

Macura je poslovnu imperiju napravio u posljednjih deset godina, dok je na vlasti bila Srpska napredna stranka.

Počeo je 2008. godine kao vlasnik mjenjačnice Alta u Zemunu. Posao mu se brzo širio od 2016. godine, kada je od NBS dobio pravo da naplaćuje račune. Kasnije je, uz saglasnost NBS, kupio Jubmes banku i preimenovao je u Alta banku. Kupio je i lanac prodavnica Idea, a dobijao je i velike poslove od države, često bez tendera.