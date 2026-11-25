Banjalučka policija uhapsila je vozača S.T. iz Kozarske Dubice koji je za manje od 20 minuta prošao kroz tri raskrsnice na kojima je na semaforu bilo upaljeno crveno svjetlo, a alkotestiranjem je utvrđeno da je imao 1,92 promila alkohola u krvi.

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Kako je saopšteno iz Policijske uprave Banjaluka, policijski službenici su juče, 24. novembra, oko 1.10 časova tokom redovnih aktivnosti uočili automobil marke "Volkswagen" koji je u kratkom vremenskom razmaku tri puta prošao kroz raskrsnicu uprkos zabrani prolaza na semaforu.

Kontrolom je utvrđeno da je vozilom upravljao S.T. iz Kozarske Dubice, koji je podvrgnut alkotestiranju, a rezultat je pokazao 1,92 g/kg alkohola u organizmu.

Zbog počinjenog prekršaja "obijesna vožnja" iz Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH, vozač je lišen slobode.

O slučaju je obaviješten dežurni sudija Osnovnog suda u Banjaluci, Odjeljenje za prekršaje, a protiv njega će biti podnesen zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka.

Iz Policijske uprave Banjaluka navode da su tokom jučerašnjeg dana evidentirana tri krivična djela, dva narušavanja javnog reda i mira i 23 saobraćajne nezgode, u kojima je jedno lice zadobilo tjelesne povrede.

Policija je uhapsila i A.B. iz Banjaluke, koji se sumnjiči da je od 20. do 23. novembra počinio tri krađe, otuđivši novčanike sa novcem, ličnim dokumentima i bankovnim karticama od tri osobe.

Takođe, policijski službenici Policijske stanice Laktaši uhapsili su D.Ć. iz Laktaša, koji je oko 23.35 časova učestvovao u saobraćajnoj nezgodi, a alkotestiranjem je utvrđeno da je imao 1,56 g/kg alkohola u organizmu.

(Mondo)