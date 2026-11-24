Dežurni tim Gorske službe spašavanja Stanica Sarajevo uspješno je okončao akciju spašavanja povrijeđenog planinara na području Trebevića, gdje je unesrećeni pronađen u teškom opštem stanju i potom predat ekipi Hitne medicinske pomoći.

Izvor: GSS Sarajevo

Kako je saopšteno iz Gorske službe spašavanja Stanica Sarajevo, planinar je zatečen pothlađen i sa aktivnim krvarenjem iz nosa, uz sumnju na povredu kičmenog stuba i prelom ekstremiteta.

Spasioci su odmah procijenili vitalne funkcije i pristupili prioritetnom medicinskom zbrinjavanju, zaustavili krvarenje, sproveli mjere termičke zaštite i pažljivo zbrinuli sumnju na povredu kičme. Povrijeđeni ekstremitet je imobilisan, nakon čega je povrijeđeni pripremljen za transport.

Poslije stabilizacije i osiguranja svih neophodnih mjera zaštite, uslijedio je zahtjevan i pažljivo usklađen transport do ekipe Hitne medicinske pomoći, koja je preuzela povrijeđenog radi daljeg liječenja.

Iz Gorske službe spašavanja Stanica Sarajevo poželjeli su povrijeđenom planinaru brz i uspješan oporavak, dok su svim građanima koji borave u planini uputili apel da budu oprezni, koriste odgovarajuću opremu i kretanje prilagode uslovima na terenu.