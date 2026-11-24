Cijene nafte na svjetskom tržištu bilježe pad zbog očekivanog rasta zaliha i mogućeg viška ponude, uprkos rizicima u Ormuskom moreuzu.

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Cijene nafte na svjetskom tržištu danas su u padu usljed naznaka o rastu zaliha sirove nafte i potencijalnog viška na tržištu, mada i dalje postoje rizici po brodski saobraćaj kroz Ormuski moreuz.

U Londonu je cijena sirove nafte "brent" iz Sjevernog mora manja za 75 centa ili 0,8 odsto i sada je 88,62 dolara po barelu.

U Njujorku je cijena svijetle sirove nafte pala za 64 centi ili 0,8 odsto i iznosi 79,53 dolara po barelu.

Analitičari su ranije izrazili uvjerenje u rast zaliha sirove nafte i njenih derivata.