Maloljetni učenik (17) jutros je prije 8 sati u Prvoj tehničkoj školi u Kragujevcu malokalibarskom puškom ranio čistačicu. Policija ga je odmah privela, a povrijeđena radnica nije životno ugrožena.

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U Prvoj tehničkoj školi u Kragujevcu jutros je došlo do pucnjave u kojoj je ranjena jedna pomoćna radnica ove obrazovne ustanove, a maloljetni učenik (17) je priveden.

Zahvaljujući brzoj reakciji policije, veća tragedija je izbjegnuta.

Prema prvim, još uvijek nezvaničnim informacijama iz pouzdanih izvora koje prenosi nedjeljnik "Vreme", u pucnjavi je pogođena jedna čistačica.

Policija je intervenisala, učenik je priveden, a sva djeca u školi i profesori su bezbjedni.

Žandarmerija blokirala cijeli kraj, poznato stanje ranjene radnice Odmah po prijavi incidenta, ispred škole su upućene jake snage policije, pripadnici Žandarmerije, kao i ekipe Hitne pomoći koje su hitno zbrinule povrijeđenu ženu. Prema prvim informacijama sa terena, ranjena radnica nije životno ugrožena.

Čitav kvart oko Prve tehničke škole u Kragujevcu trenutno je pod potpunom policijskom blokadom dok forenzičari i inspektori vrše uviđaj.

Zvanično saopštenje Ministarstva unutrašnjih poslova i nadležnog tužilaštva o svim detaljima i motivima ovog napada očekuje se uskoro.

(Telegraf/MONDO)