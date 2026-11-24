U BiH će danas biti pretežno sunčano i svježe uz malu do umjerenu oblačnost, dok se uveče i tokom noći očekuje naoblačenje sa zapada. Na putevima poledica.

Izvor: Envato

Vjetar slab do umjeren promjenljiv ili sjevernih smjerova. U Hercegovini bura tokom dana okreće na umjeren južni vjetar.

Maksimalna temperatura vazduha od pet do devet, na jugu do 12, u višim predjelima od jedan stepen Celzijusoiv.

Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda navode da jutros u Republici Srpskoj i FBiH pretežno vedro, dok po kotlinama i uz riječne tokove ima magle.

Temperatura izmjerena u 7.00 časova: Bjelašnica minus 11, Han Pijesak minus osam, Drvar i Čemerno minus sedam, Šipovo, Drinić, Kneževo, Kalinovik i Sokolac minus šest, Sanski Most i Mrkonjić Grad minus pet, Gacko, Bihać, Prijedor, Ribnik i Banjaluka minus četiri, Jajce, Sarajevo, Bileća i Novi Grad minus tri, Srebrenica, Srbac, Mrakovica, Foča i Doboj minus dva, Rudo i Bijeljina minus jedan, Višegrad nula, Trebinje dva, Mostar tri i Neum pet stepeni Celzijusovih.

Stanje na putevima

Zbog niskih jutarnjih temperatura lokalno je moguća poledica na svim vlažnim lokalitetima, a posebno u višim predjelima i preko planinskih prevoja, saopštio je Auto-moto savez /AMS/ Republike Srpske.

Prohodnost većine putnih pravaca u Republici Srpskoj je zadovoljavajuća.

U sjeverozapadnim krajevima vidljivost je zbog magle smanjena, zbog čega se vozačima savjetuje oprezna i sporija vožnju, uz obaveznu upotrebu zimske opreme.

Iz AMS-a napominju da će sutra, za vrijeme izvođenja radova na izradi priključka na vodovodnu i kanalizacionu mrežu, doći do izmjene režima saobraćaja na regionalnom putu Višegrad 2-granica Republika Srpska/Republika Srbija Mitrovac.

Zbog izgradnje kružnog toka, izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na regionalnom putu Gornja Vijaka na ukrštanju sa priključkom za auto-put i planiranim saobraćajnicama za poslovnu zonu u Prnjavoru.

Na ukrštanju magistralnih puteva u Lončarima u toku je izgradnja kružne raskrsnice zbog čega je na snazi izmjena u odvijanju saobraćaja koja bi trebalo da traje do kraja novembra.

Počeli su radovi na magistralnom putu Bijeljina-Brčko u zoni Brezovo polje i na regionalnom putnom pravcu u zoni Lukavica-Piperi.

U toku su radovi na dionici magistralnog puta Dragotinja-Prijedor gdje je obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije.

Zbog sanacije pješačkih staza na mostu preko rijeke Save, izmjenjen je režim saobraćaja na dionici od Gradiške prema granici sa Hrvatskom.

Izmjene u odvijanju saobraćaja zbog radova su na magistralnom puta Klašnice-Šargovac-Banjaluka, kao i u Trnu, zatim na magistralonim putevima Razboj LJevčanski-Srbac i Laktaši-auto-put, na regionalnom putu Razboj LJevčanski-Laktaši, kao i na dionici Kozarac-Lamovita gdje je u toku privremeno izmještanje dijela trase.

Privremene obustave saobraćaja su preko Romanije, na magistralnom putu Podromanija - Sumbulovac, zbog izvođenja minerskih radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila. Radovi se izvode radnim danima i subotom od 9.00 do 12.00 časova i traju od 10 do 15 minuta.

Zbog proširenja javne rasvjete na auto-putu Gradiška-Banjaluka, na dionici Mahovljani-Glamočani, dolazi do izmjene u odvijanju saobraćaja radnim danima i subotom od 7.00 do 17.00 časova.

Na snazi je izmjena saobraćaja na magistralnim putevima kod Bijeljine zbog radova vezanih za izgradnju auto-puta Rača-Bijeljina, kao i na magistralnim putevima kod Modriče i Bijeljine gdje je u toku izgradnja auto-puteva.

Radovi se izvode uz magistralni put u Patkovači na putu Bijeljina-Zvornik gdje je u toku izgradnja trotoara, autobuskog stajališta i pristupnih rampi u zoni osnovne škole, zbog čega je na snazi izmjena saobraćaja.

Na ulazu u Bijeljinu izmijenjen je režim saobraćaja iz pravca Brčkog zbog rekonstrukcije i dogradnje mosta preko Majevičkog kanala. Sva vozila ukupne mase do 3,5 tona idu preko privremene obilaznice u neposrednoj blizini gradilišta, a vozila iznad dozvoljene mase preusmjeravaju se preko regionalnog puta koji prolazi kroz naselje Velika Obarska.

Radovi se izvode i na putnim pravcima Čelinac-Kotor Varoš, Bileća-Trebinje u mjestu Žudojevići, zatim Ukrina-Klupe, Rača-Bijeljina u rejonu Balatuna i Trnjaka, Dobro Polje-Miljevina, kao i kod Doboja gdje je u toku izgradnja auto-puta na koridoru Pet ce.

Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom.

Klizišta usporavaju saobraćaj na putnim pravcima Gornji Jelovac-Prijedor jedan, Kozarac-Vodice, Gradiška-Kozarska Dubica, na ulazu u Orahovu, u mjestu Donja Paležnica, na regionalnom putu Bušletić-Zelinja, zatim Ugljevik-Glavičice, u mjestu Ugljevik Selo, dok je na magistralnom putu Foča-Dobro Polje u mjestu Tuhalji, saobraćaj otežan.

U toku je sanacija klizišta na magistralnom putu Brod–Brodsko Polje-granica sa FBiH zbog čega je zabranjen saobraćaj za teretna vozila ukupne mase preko 10 tona. Vozila do 10 tona propuštaju se jednom saobraćajnom trakom pomoću svjetlosne saobraćajne signalizacije.

U FBiH je zbog sanacionih radova na auto-putu na dionici Kakanj-Zenica saobraća se preticajnom trakom ispred tunela "1. mart", kao i na dionici Sarajevo zapad-Lepenica, a voznom trakom u tunelu "Hercegovina" u smjeru Bijača-Počitelj.

U toku je sanacija potpornog zida na ulazu u tunel Klopče, na dionici auto-puta Zenica jug-Zenica sjever i saobraćaj se odvija usporeno.

Na magistralnom putu Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do tri i po tone.

Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.

(Srna/Mondo)