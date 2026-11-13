Povodom obilježavanja Dana sjećanja na žrtve saobraćajnih nezgoda, u Banjaluci je održana pokazna vježba tokom koje je simulirana saobraćajna nezgoda, kao i postupak zbrinjavanja i spasavanja povrijeđenih lica.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Kroz realističan prikaz postupanja nadležnih službi nakon saobraćajne nezgode, građanima je ukazano na ozbiljnost posljedica saobraćajnih nesreća, ali i značaj brze i koordinisane reakcije svih službi koje učestvuju u spasavanju povrijeđenih.

Pokazna vježba imala je za cilj da podsjeti sve učesnike u saobraćaju na važnost odgovornog ponašanja, poštovanja saobraćajnih propisa i opreza za volanom.

Vidi opis Pokaznom vježbom u Banjaluci obilježen Dan sjećanja na žrtve saobraćajnih nesreća (FOTO/VIDEO) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 16 1 / 16 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 16 2 / 16 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 16 3 / 16 AD Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 16 4 / 16 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 16 5 / 16 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 16 6 / 16 AD Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 16 7 / 16 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 16 8 / 16 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 16 9 / 16 AD Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 16 10 / 16 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 16 11 / 16 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 16 12 / 16 AD Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 16 13 / 16 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 16 14 / 16 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 16 15 / 16 AD Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 16 16 / 16

Dan sjećanja na žrtve saobraćajnih nezgoda obilježava se u znak sjećanja na sve koji su izgubili život na putevima, ali i kao podsjetnik da se odgovornom vožnjom mogu spriječiti brojne tragedije.

Pogledajte kako je izgledala pokazna vježba u Banjaluci.

U Republici Srpskoj 2025. godine u saobraćajnim nesrećama poginulo je 129 ljudi, a od početka ove godine na cestama su stradale 82 osobe.

Za devet mjeseci ove godine smanjen je broj poginulih u saobraćajnim nezgodama u odnosu na isti period lani, ali je ukupan broj nezgoda povećan.

(Mondo)