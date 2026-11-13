Povodom obilježavanja Dana sjećanja na žrtve saobraćajnih nezgoda, u Banjaluci je održana pokazna vježba tokom koje je simulirana saobraćajna nezgoda, kao i postupak zbrinjavanja i spasavanja povrijeđenih lica.
Kroz realističan prikaz postupanja nadležnih službi nakon saobraćajne nezgode, građanima je ukazano na ozbiljnost posljedica saobraćajnih nesreća, ali i značaj brze i koordinisane reakcije svih službi koje učestvuju u spasavanju povrijeđenih.
Pokazna vježba imala je za cilj da podsjeti sve učesnike u saobraćaju na važnost odgovornog ponašanja, poštovanja saobraćajnih propisa i opreza za volanom.
Pokaznom vježbom u Banjaluci obilježen Dan sjećanja na žrtve saobraćajnih nesreća (FOTO/VIDEO)
Dan sjećanja na žrtve saobraćajnih nezgoda obilježava se u znak sjećanja na sve koji su izgubili život na putevima, ali i kao podsjetnik da se odgovornom vožnjom mogu spriječiti brojne tragedije.
Pogledajte kako je izgledala pokazna vježba u Banjaluci.
U Republici Srpskoj 2025. godine u saobraćajnim nesrećama poginulo je 129 ljudi, a od početka ove godine na cestama su stradale 82 osobe.
Za devet mjeseci ove godine smanjen je broj poginulih u saobraćajnim nezgodama u odnosu na isti period lani, ali je ukupan broj nezgoda povećan.
(Mondo)