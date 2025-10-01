logo
Crna statistika na cestama: "Kazne za najteže saobraćajne prekršaje i dalje preniske"

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Na putevima Republike Srpske za sedam mjeseci poginulo je 70 lica ili 19 više nego u istom periodu lani.

Broj poginulih u saobraćajnim nesrećama Izvor: Vatrogasna brigada Banjaluka

Rukovodilac u Agenciji za bezbjednost saobraćaja Milija Radović kaže da bi se taj broj smanjio treba raditi na svijesti o riziku učešća u saobraćaju i podići kazne jer su postojeće niske. Naveo je da je u ovom periodu teško povrijeđeno 358 lica, te naglasio kako sadašnje kazne koje su niske ne mogu da odvrate vozača od činjenja prekršaja.

On smatra da bi učesnici u saobraćaju znatno više poštovali aktuelne propise ukoliko znaju da će biti kontrolisani i kažnjeni za nepoštovanje saobraćajnih pravila i ukoliko je ta kazna adekvatna.

Radović je ukazao da su postojeće kazne u Zakonu o bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH za najteže prekršaje preniske, te naveo primjer da vozač, ukoliko vozi pod dejstvom alkohola do 0,8 promila u krvi, dobije kaznu od 50 KM, a ako plati u roku, onda ona iznosi 25 KM.

Prema njegovim riječima, kazna za ovaj prekršaj u Sloveniji je oko 1.200 KM.

On smatra da su bitne i društvene okolnosti, te naveo kako u društvu u kojem većina vozača vozi brzo, pod uticajem alkohola ili ne veže pojas, to nažalost postaje "prihvatljivo".

Radović je naglasio da je važno i infrastrukturno djelovati, navodeći da većina identifikovanih "opasnih mjesta", takozvanih "crnih tačaka", nije otklonjena, kao što su Tutnjevac na putu Banjaluka-Prnjavor, Ljubogošta kod Pala i slično.

Istakao je kao bitne i obrazovanje i vaspitanje, jer ukoliko se djeca od obdaništa uče pravilnom ponašanju u saobraćaju velika je vjerovatnoća da će, kada odrastu, biti pažljivi vozači.

Radović je naveo da su istraživanja Filozofskog fakulteta Banjaluka pokazala da ovdašnja djeca ne dobijaju dovoljno znanja za bezbjedno učešće u saobraćaju, te je ponovo kao dobar primjer naveo Sloveniju, gdje 20.000 osnovaca, uzrasta 5. razred, prolazi teoretsku i praktičnu obuku za vožnju bicikla kada dobijaju "biciklističke dozvole". 

(Srna)

