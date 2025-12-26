logo
Teška saobraćajka kod Podgorice: Strašni prizori sa lica mjesta, Hitna pomoć odvozi povrijeđene (Video)

Autor Dušan Volaš
Saobraćaj na magistralnom putu između Podgorica i Cetinja trenutno je u prekidu zbog saobraćajne nezgode u mjestu Brežine, u kojoj su povrijeđene četiri osobe.

Teška saobraćajka kod Podgorice: Strašni prizori sa lica mjesta, Hitna pomoć odvozi povrijeđene (Video) Izvor: Instagram/podgorickivremeplov.me/printscreen

Prema prvim informacijama, u nezgodi koja se dogodila na putu Podgorica-Cetinje učestvovala su tri vozila, a povrijeđeni su zbrinuti od strane hitne pomoći.

Zbog udesa u mjestu Brežine, saobraćaj je u potpunom zastoju, a vozačima se savjetuje da koriste alternativne pravce dok traje uviđaj.

Više informacija o uzrocima nezgode biće poznato nakon završetka policijskog uviđaja.

 (Vijesti/Mondo)

